Борисов постави ултиматум за бюджета

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави условие за подкрепа на държавния бюджет, като заяви, че партията му няма да атакува политически правителството, ако кабинетът оттегли внесения проект и представи нов финансов план с бюджетен дефицит до 3%.

По думите му сегашният вариант на бюджета предвижда прекомерни разходи, които в крайна сметка ще бъдат платени от българските граждани.

„Те искат да похарчат милиарди. И ще ги похарчат. Но след това всички ние ще плащаме сметката, заедно с лихвите“, заяви Борисов.

Той припомни, че при първото разглеждане на бюджета депутатите от ГЕРБ са се въздържали при гласуването, за да дадат шанс на кабинета да преработи финансовата рамка. След като това не се е случило, партията вече ще гласува против.

Според Борисов България е изправена пред риск от европейска процедура за свръхдефицит.

„Това не е жълта лампа, а червен картон, който показва, че бюджетът трябва да бъде променен“, подчерта той.

По думите му управляващите отлагат решаването на финансовите проблеми до приключването на президентските и местните избори, а предложеният бюджет е показателен за цялостната политика на кабинета.

Лидерът на ГЕРБ коментира и бъдещето на проекта АЕЦ „Белене“. Вместо оборудването да бъде продавано, той предложи да бъде създадено съвместно дружество с външен инвеститор, което да реализира проекта и впоследствие да разпределя печалбата.

Най-полезното решение е да бъде наета международна консултантска компания, която да оцени всички възможни варианти“, каза Борисов по време на партийна академия в Ловеч за подготовка на бъдещи представители на местната власт.

Той посочи още, че друга възможност е реакторите за АЕЦ „Белене“ да бъдат преместени в АЕЦ „Козлодуй“, където да бъдат използвани за изграждането на седми и осми енергоблок.

„Изграждането на руска атомна централа е невъзможно при действащия 21-ви пакет санкции срещу Русия“, заяви Борисов.

По отношение на предстоящите президентски избори лидерът на ГЕРБ призова десните политически сили да се обединят около общ кандидат. Според него явяването с множество кандидатури би намалило шансовете им за успех.

„Само единна кандидатура може да спре едноличното управление“, каза още Борисов.

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