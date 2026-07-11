Трагедия за Весела Лечева: Загина единственият ѝ син

Жестока трагедия сполетя председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Единственият ѝ син – Мартин Велев, е загинал в петък следобед при инцидент с джет край полуостров Халкидики, съобщава „24 часа“, позовавайки се на близки до семейството.

36-годишният Мартин Велев, който ръководеше семейния бизнес заедно с чичо си Даниел Лечев, по първоначална информация е паднал от джета в морето край къмпинг Порто Елеа.

Инцидентът е станал на място с дълбочина около 12 метра. Водолази незабавно са започнали издирване с надеждата да го открият навреме, но усилията им не са дали резултат.

Според близки на семейството най-вероятно Мартин е получил тежък удар в джета при падането във водата. По тялото му са били установени синини, които подкрепят тази версия. Когато е бил изваден, лекарите от пристигналите две линейки единствено са констатирали смъртта му.

Мартин Велев е син на Весела Лечева и покойния бизнесмен Манол Велев, който почина през 2022 г. след 15 години в будна кома вследствие на тежко покушение.

Трагедията е още по-тежка за семейството, тъй като близки до него споделят, че Мартин е очаквал второто си дете.

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