Общество

Трагедия за Весела Лечева: Загина единственият ѝ син

Младият мъж претърпял инцидент с джет в Гърция

Трагедия за Весела Лечева: Загина единственият ѝ син
Снимка: Колаж Dir.bg
11 юли 26 | 7:30
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Жестока трагедия сполетя председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Единственият ѝ син – Мартин Велев, е загинал в петък следобед при инцидент с джет край полуостров Халкидики, съобщава „24 часа“, позовавайки се на близки до семейството.

36-годишният Мартин Велев, който ръководеше семейния бизнес заедно с чичо си Даниел Лечев, по първоначална информация е паднал от джета в морето край къмпинг Порто Елеа.

Инцидентът е станал на място с дълбочина около 12 метра. Водолази незабавно са започнали издирване с надеждата да го открият навреме, но усилията им не са дали резултат.

Според близки на семейството най-вероятно Мартин е получил тежък удар в джета при падането във водата. По тялото му са били установени синини, които подкрепят тази версия. Когато е бил изваден, лекарите от пристигналите две линейки единствено са констатирали смъртта му.

Мартин Велев е син на Весела Лечева и покойния бизнесмен Манол Велев, който почина през 2022 г. след 15 години в будна кома вследствие на тежко покушение.

Трагедията е още по-тежка за семейството, тъй като близки до него споделят, че Мартин е очаквал второто си дете.

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2 Коментара
Васко Далаверата
преди 44 минути

Ауа тоз ни мой ли да плуа уа?

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преди 0 секунди

Смъртта има различна тежест. Едно е да оставиш костите си в калта, бранейки родината си (като в Украйна). Друго е да загинеш, докато вадиш хляба в мината, за да оцелеят децата ти. Това е смърт от дълг и необходимост – трагична, но достойна. Но как да оправдаем смъртта в името на поредната доза адреналин? Модерният либерален свят, потънал в своя сладък хедонизъм, очевидно е заболял от смъртоносна скука. Когато комфортът притъпи сетивата, започваш да си купуваш риск. Горчивата ирония е безпощадна: докато едни проливат кръвта си за правото просто да съществуват, други пръскат състояния, за да намерят нелепия си край в преследване на "екстремното" забавление. Защото, нали, животът е просто консуматив, който трябва да се "изживее на макс". Това не е смелост. Това е тежък декаданс – абсурден край на празни търсачи на удоволствия, забравили истинската цена на живота като божий дар.

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