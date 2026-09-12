До 58 000 евро! Гърция налага солени глоби за джетове, музика и къмпинг
Дивото къмпингуване и замърсяване могат да струват скъпо на летовниците
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Дивото къмпингуване и замърсяване могат да струват скъпо на летовниците
Особено строг става режимът за ползване на воден парашут
Турист, намиращ се наблизо, незабавно се е притекъл на помощ
Младият мъж претърпял инцидент с джет в Гърция
28-годишния Дейл Маклафлан е измал разстоянието за четири часа и половина
Той е интубиран и състоянието му е средно тежко
Драмата се разиграла в морето източно от централния плаж в Балчик
Теа Щърбанова спечели при дамите
Нощно шоу във водите на язовир Искър
Американската самолетостроителна компания "Еъриън" ще си сътрудничи с европейската "Еърбъс" в изграждането на свръхзвуков бизнес джет, съобщиха светов...
Българи се оказаха по-добри майстори на джетовете от турски шампион. Десетки нашенци, румънци и немци мериха сили с мощните машини в морето край плаж...
Младеж се сблъска с кит, карайки своя джет в Северна Исландия. Това съобщи вестник "Индипендънт" и уточни, че Брайнар Тор Гунарсон е успял да заснеме...
Мощен купон ще се вихри тази събота в Балчик. Състезание с джетове ще е атракцията за летовниците в Белия град. Участниците ще се състезават в категор...
Бургас. Джет-маниаци се състезаваха с водни мотори на плажа в Бургас. 40 състезатели от цялата страна, сред които и две дами премериха сили в екстрем...