Имотният пазар се охлажда. Ето най-засегнатите градове

Имотният пазар в България започва да усеща по-сериозно охлаждане. Почти 13 000 по-малко сделки с недвижими имоти са вписани през третото тримесечие на годината спрямо същия период на 2025 г., показват данните на Агенцията по вписванията.

От юли до септември са регистрирани общо 45 312 сделки, при 58 184 за същите месеци на миналата година. Това означава спад от 22,1% на годишна база.

Охлаждането е най-осезаемо на големите пазари, където на места намалението на вписаните продажби надхвърля една четвърт, пише Money

Спрямо пролетта обаче картината е далеч по-спокойна. През третото тримесечие сделките са само с 653 по-малко от периода април-юни, или спад от едва 1,4%. Ако София бъде изключена от сметката, останалите служби по вписванията дори отчитат ръст от 2,5%. Най-силен е той в Бургас – 12,6%, следван от Русе с 1,3%.

В столицата обаче пазарът се е свил значително през лятото. Сделките са с над 1500 по-малко спрямо предходното тримесечие, което е спад от близо 18%. В Пловдив намалението е 12,8%.

На годишна база картината е още по-категорична – двуцифрен спад е отчетен в 107 от общо 113 служби по вписванията в страната.

В София продажбите са намалели с 21,2%. Столицата остава най-натовареният пазар в страната, като тук се извършва повече от една шеста от всички сделки.

Още по-сериозен е спадът в Пловдив и Варна – съответно 23,9% и 26,3%. Сред големите градове първенец по спад е Стара Загора с 27,8%. В Хасково намалението достига 34,6%, а в Шумен – 31,4%.

Не е изключено част от охлаждането да е свързано и с промените около т.нар. американски ТЕЦ-ове и доходите на служителите в тях. Доколко този фактор е повлиял на местния имотен пазар обаче е трудно да се определи, макар че вероятно не е помогнал за активността.

Югозападът се очертава като частично изключение от общата тенденция. В Благоевград сделките растат с 16,4%спрямо второто тримесечие и с 19,8% на годишна база. В Гоце Делчев увеличението е 30,7% спрямо пролетта и 11,2% спрямо третото тримесечие на 2025 г.

В региона обаче има и сериозен спад – в Разлог годишното намаление достига 30,4%.

Силен ръст отчита и Сливница, където близостта до магистрала „Европа“ продължава да подкрепя интереса към имотите. Вписаните продажби там са се увеличили с 33,6% на годишна база.