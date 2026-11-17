Несебър загуби един от най-добрите си криминалисти, а Бургаска област - полицай, превърнал професията си в призвание. Старши инспектор Станимир Богданов от Районното управление в Несебър загуби битката с тежкото онкологично заболяване. Тъжната новина съобщиха негови колеги, а вестта за кончината му събра съболезнованията на стотици хора, които през последните седмици се бориха заедно със семейството му да му дадат шанс за живот.

Последните дни от живота си Богданов прекара в специализирана клиника в Истанбул. Близките му до последно се надяваха, че лечението ще помогне и ще му даде още време с любимите хора. Надеждата обаче не се сбъдна, предаде "Флагман".

Дъщеря му Златомира Колева се сбогува с баща си с емоционално послание в социалните мрежи. Тя благодари на всички, които са подкрепили семейството в най-тежките дни, и обяви, че благотворителната кампания в негова помощ се прекратява. Събраните средства ще бъдат насочени към други хора, които продължават своята битка с тежки заболявания.

"Тати, борихме се за теб до последно. Обичаме те безкрайно и ще ни липсваш всеки ден! Завинаги ще бъдеш част от нас!", написа дъщеря му.

Семейството помоли за разбиране и уважение към личното му пространство, за да може да преживее загубата и да се сбогува с любимия си човек.

Героят, който хвана престъпник с голи ръце

Повече от две десетилетия Станимир Богданов посвещава на МВР. Името му става известно в цялата страна през лятото на 2017 г., когато извършва арест, достоен за криминален екшън. Само че без сценарий, без специален екип и без полицейско оборудване.

На 4 юли 2017 г. криминалистът пие кафе в заведение в Несебър. В почивния си ден той забелязва двама съмнителни мъже на съседна маса. Те са с шапки и тъмни очила, а единият непрекъснато става и отива до близък банкомат, но всеки път се връща, без да изтегли пари.

Опитното полицейско око на Богданов веднага улавя нещо нередно. Той решава сам да провери устройството и отива до банкомата като обикновен клиент. Там открива поставено скимиращо устройство - техника, с която престъпниците копират данните от банковите карти на нищо неподозиращите граждани.

Криминалистът незабавно подава сигнал до колегите си в Районното управление. Междувременно обаче двамата мъже се приготвят да напуснат заведението.

Богданов няма време да чака. Решава да действа сам и атакува единия от заподозрените, когато той влиза обратно в заведението. Задържа го до бара, където мъжът е оставил единия си телефон да се зарежда.

В този момент полицаят няма нито оръжие, нито белезници. Разполага единствено с опита, решителността и физическата си сила. Хваща опасния престъпник с голи ръце.

Един арест разбива цяла престъпна схема

Съучастникът успява да избяга, но не за дълго. След оперативни действия колегите на Богданов го откриват и задържат в квартира в Несебър.

При последвалите обиски в жилището и автомобила, с който двамата се придвижват, полицията открива техника за източване на банкови карти, лаптопи, мобилни телефони и флашки.

Задържаните са 37-годишният Иван Георгиев и 39-годишният Николай Славов. И двамата имат досиета за кражби и грабежи. Те са пристигнали наскоро от вътрешността на страната и се подготвят да атакуват курортите по Южното Черноморие в разгара на летния сезон.

Бързата реакция на криминалиста води до разбиването на схема за източване на банкови карти, преди престъпниците да успеят да нанесат още щети.

За проявената смелост и професионализъм Станимир Богданов е номиниран в престижната класация на "Флагман" "Личност на годината".

Хиляди се обединиха за живота му

Тежката диагноза връхлита семейството по Коледа през 2024 г. Започва продължителна и изтощителна битка с агресивен рак в четвърти стадий, с разсейки в няколко органа.

В края на октомври 2026 г. децата му Златомира и Емил отправят публичен апел за помощ. За предложеното лечение в Турция са необходими 224 000 евро - сума, непосилна за едно семейство.

Призивът им докосва хиляди хора. Колеги от системата на МВР, приятели, жители на Несебър и напълно непознати се включват в кампанията. Организират се благотворителни инициативи, поставят се дарителски кутии, а хора от цялата страна превръщат надеждата за спасението на един полицай в обща кауза.

В тази история има и една особено силна човешка страна. През годините самият Станимир Богданов неведнъж е помагал на колеги в беда. Дарявал е средства за болни полицаи и пожарникари, подкрепял е хора, изпаднали в тежки ситуации, без да търси публичност и признание.

Зад полицейската униформа стои грижовен съпруг и баща, човек, който знае какво означава да подадеш ръка, когато някой има нужда от теб.

Сега, след загубата му, семейството му решава събраните средства да бъдат насочени към други болни хора. Защото доброто, което Станимир е правил през живота си, не трябва да спира с него.

Несебър губи своя криминалист, колегите му - човек, на когото могат да разчитат, а семейството - своя съпруг и баща. Но остава споменът за полицая, който не се поколеба да рискува, когато видя престъпление, дори в собствения си почивен ден.

Понякога героите не носят плащове. Понякога просто пият кафе в Несебър и, когато се наложи, действат с голи ръце.