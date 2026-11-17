Два влака се сблъскаха близо до централната гара в Прага. Ранени са 46 души, предаде „Ройтерс”. От спасителните служби съобщават, че четирима души са в тежко състояние, 12 са със средни наранявания, а 30 – с леки травми.

Сред пострадалите има и български гражданин, дългосрочно пребиваващ в Чехия, съобщават от МВнР. Той е бил откаран в болница, където са му извършени прегледи, след което е изписан.

Посолството ни в Прага е в контакт с мъжа. Към момента той е в добро здравословно състояние, без установени травми и наранявания.

Инцидентът е станал на мост над оживена улица в близост до гарата. Според първоначалната информация композициите са се ударили с ниска скорост около 07:00 часа сутринта местно време. Засега не е ясно защо са се намирали на един и същи коловоз.

Движението по ключовата железопътна линия през чешката столица е спряно. Влаковете, пътуващи на дълги разстояния, са пренасочени към други гари, откъдето пътниците могат да продължат пътуването си с метрото.