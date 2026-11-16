Лекарите разкриха състоянието на шофьора със синьото Мазерати

25-годишният Феодор Василев, който пострада при тежката катастрофа със синьото Мазерати, разцепило се във Варна в събота вечер, не е починал. Той е жив, макар и в много тежко състояние.

Тази сутрин няколко водещи национални медии почти едновременно публикуваха информация, според която младият мъж е починал от тежките си травми. За кратко интернет вече беше изпратил Феодор в последния му път, докато лекарите във Варна продължаваха да се борят за живота му.

Близки на Феодор започнаха да опровергават разпространените твърдения и да търсят контакт с журналисти, за да внесат яснота за действителното му състояние. Намеси се и неговата работодателка София Николова, която публично заяви, че информацията за смъртта му е невярна и лекарите продължават да се борят за живота на младия мъж.

Категорично опровержение дойде и от МБАЛ „Света Анна“. От болницата потвърдиха, че Феодор Василев е жив, но състоянието му остава критично и той е в реанимация, с опасност за живота.

Тежката катастрофа стана на 14 ноември, около 22:51 часа, на бул. „Княз Борис I“ във Варна, в района между Делфинариума и квартал „Чайка“. Управляваното от Феодор синьо „Мазерати MC20“ напусна пътното платно и се удари последователно в дърво, стълб от уличното осветление и други крайпътни съоръжения.

Ударът е бил толкова силен, че спортният автомобил се разцепи, а части от него попаднаха в близкия подлез. Шофьорът оцеля при самата катастрофа, но беше транспортиран в болница с тежки наранявания.