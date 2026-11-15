Цветанов разкри как кметовете на Борисов го търсят. Тежка прогноза за ГЕРБ

На следващите местни избори Борисов няма да може да има повече от двама - трима областни кметове. Тежката прогноза за ГЕРБ направи бившата дясна ръка на Бойко Борисов Цветан Цветанов, бивш вицепремиер и вътрешен министър, в предаването "Метроном" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

На въпрос дали събира недоволните от Бойко Борисов за местните избори, Цветанов отговори: "Не бих казал недоволните, а тези, които Борисов предаде и продаде. Потърсиха ме доста бивши кметове, които 2023 година бяха предаде от Борисов. Той заложи на некачествени хора, които загубиха изборите в дадените общини. На следващите местни избори Борисов няма да може да има повече от двама, трима областни кметове".

През август Цветанов прогнозира срив на ГЕРБ до трета-четвърта политическа сила.

Опозицията няма право да извлича политически дивидент от тежката катастрофа на АМ "Тракия". Нямаме системност и политика, която да води до подобряването на индикациите, които могат да бъдат част от превантивната дейност, коментира Цветанов най-зловещата катастрофа по пътищата у нас, която отне 13 човешки живота на магистрала "Тракия".

По думите му всеки един водач, когато вижда, че има влошена метеорологична обстановка, трябва да намали скоростта, а не да се движи с тази, която е допустима.

"Всяко едно ръководство на МВР трябва да разполага и да може да харчи парите от фонд "Пътна безопасност" за реална превантивна дейност. Този фонд не се използва по предназначение. Имам подозрения, че парите, които постъпват в него от нарушителите, се харчат по други направления за дейности, които нямат никакво отношение към превантивната дейност", допълни Цветанов.

По отношение на намаляването жертвите на пътищата, Цветанов е категоричен, че нашите политики не съответстват на добрите практики, които има в развитите европейски държави. "Ние трябва да се стремим към този стандарт. Ние на стратегии в България сме най-добри, но какви са действията реално, за да можем да ограничим войната по пътищата", запита той.

Цветанов заяви, че опозицията няма право да извлича политически дивидент от тежката катастрофа на АМ "Тракия".

"Бихте ли ми казали какъв беше ефектът от обществената поръчка за икони. Чудя се как е възможно опозицията и управляващите да се замерват политически", отсече той и им препоръча да направят Анкетна комисия, за да се види как се разходват парите от фонд "Пътна безопасност" и да се види кой, какви политики е правил, за да може всички тези депутати да видят къде са слабостите.

"Политическият пиар, който се прави от всяка една трагедия, не решава проблемите. Ние сме в това положение заради това политическо противопоставяне", допълни Цветанов.