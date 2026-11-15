Байдън разкри истинското лице на Путин и Зеленски в тайните им разговори

Бившият американски президент Джо Байдън направи изненадващо откровени признания за Владимир Путин и Володимир Зеленски, с които е водил многобройни разговори по време на управлението си. В новите си мемоари той описва руския държавен глава като раздразнителен човек, който обича да демонстрира пренебрежение, а украинския президент като упорит и невинаги достатъчно благодарен за оказваната подкрепа.

Байдън разкрива и непознати подробности за отношенията си с Доналд Тръмп, включително защо е отказал да даде съгласие за преки разговори между неговия екип и Москва. Откровенията са част от книгата „Обещай ми, Америка“, която излиза на 17 ноември, а основните моменти от нея представя американският вестник „Уолстрийт джърнъл“.

Путин се държал като тийнейджър, Зеленски не бил достатъчно благодарен

Особено любопитни са наблюденията на Байдън върху поведението на двамата президенти в личните им срещи. За Владимир Путин той си спомня неговия капризен и раздразнителен тон и навика му да демонстрира безразличие към събеседниците си.

Според бившия американски президент руският лидер „обичаше да седи прегърбен по време на срещите, преструвайки се на безразличен, като тийнейджър“.

Не по-малко откровена е оценката му за Володимир Зеленски. Байдън признава, че актьорското минало на украинския президент се е оказало изключително полезна подготовка за ролята на държавен глава по време на война. При личните им разговори обаче невинаги е оставал доволен от поведението му.

Зеленски „понякога беше раздразнителен и упорит в личните ни разговори и не толкова благодарен, колкото очаквах“, пише Байдън.

Той разкрива и интересен епизод от последните седмици на президентския си мандат. Представители на екипа на Доналд Тръмп поискали от него да подпише документ, който да им позволи да започнат преки преговори с Путин още преди официалното встъпване на новия президент в длъжност.

Байдън категорично отказал, защото се опасявал, че подобно разрешение ще даде на бъдещата администрация неограничена свобода за договорености с Москва. По думите му той не искал да им предоставя „картбланш за онова, което очаквах да бъде своеобразна капитулация за сметка на Украйна“.

Двамата Тръмп и неочакваното предложение за приятелство

В мемоарите си Байдън разказва за необичайно противоречивите отношения с най-големия си политически противник. Той отправя тежки обвинения към Тръмп за събитията от 6 януари 2021 г., когато негови привърженици нахлуха в Капитолия.

Байдън определя поведението на тогавашния президент като едно от най-сериозните неизпълнения на президентските задължения в американската история. Но признава, че в личните им контакти е виждал и съвсем различен човек.

След като встъпил в Белия дом през януари 2021 г., той намерил в Овалния кабинет изненадващо великодушно писмо от своя предшественик. „Сякаш имаше двама Доналд Тръмп“, пише Байдън.

Още по-голяма била изненадата му след президентските избори през 2024 г., когато Тръмп посетил Белия дом като новоизбран държавен глава. Тогава републиканецът се обърнал към него с неочаквано приятелско предложение.

„Знаеш ли, Джо, ако не беше политиката, мисля, че щяхме да бъдем добри приятели“, казал Тръмп. След това добавил, че двамата вероятно биха прекарвали цялото си време в игра на голф. Байдън признава, че бил смаян от тези думи.

Нетаняху не заслужавал доверие, Афганистан не бил грешка

Бившият президент не спестява критиките си и към израелския премиер Бенямин Нетаняху. Според него отношенията им били откровени, но между двамата нямало достатъчно доверие.

Байдън обвинява Нетаняху, че поставял краткосрочното си политическо оцеляване пред дългосрочните интереси на Израел. Той виждал у израелския лидер сходни с Тръмп склонности към свободно боравене с истината и използване на демократичните институции за лични политически цели.

Въпреки тези различия Байдън заявява, че никога няма да съжалява за подкрепата си за Израел след нападенията на 7 октомври 2023 г. Същевременно признава, че твърде много невинни палестинци са загубили живота си и че носи тази болка със себе си.

Бившият президент защитава и едно от най-оспорваните си решения - изтеглянето на американската армия от Афганистан. „Бих взел същото решение отново. Прекратяването на войната в Афганистан беше правилното нещо“, категоричен е той.

Байдън признава обаче, че е получил уверения, според които афганистанското правителство ще издържи поне шест месеца след напускането на американските войски. Вместо това времето за организирано изтегляне се стопило за дни.

Той разкрива, че тогавашният министър на отбраната Лойд Остин и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Марк Мили са имали сериозни опасения за последиците от решението.

Байдън не съжалява, че се е кандидатирал през 2024 г.

В книгата си бившият президент защитава и решението да се бори за втори мандат въпреки напредналата си възраст. Той разказва, че през пролетта на 2023 г. е събрал най-близките си съветници и никой от тях не се противопоставил на намерението му. „Всички бяха съгласни“, спомня си Байдън.

Той отхвърля твърденията, че възрастта му е пречела да изпълнява президентските си задължения. Признава, че гласът му е станал по-слаб, че по-често бъркал имена и географски места и че походката му се е забавила. Според него обаче петте десетилетия политически опит са компенсирали тези недостатъци.

Байдън твърди, че не е виждал друг представител на Демократическата партия, когото да смята за по-силен кандидат от себе си за изборите през 2024 година.

Катастрофалният дебат и гневът срещу Пелоси и Шумър

Особено болезнени са спомените му за телевизионния дебат с Доналд Тръмп през юни 2024 г., който постави началото на края на президентската му кампания.

Байдън разказва, че пристигнал в Атланта след изтощителни пътувания и се чувствал толкова зле, че си направил тест за коронавирус. Резултатът бил отрицателен, но физическото му състояние останало лошо.

Допълнително го измъчвала присъдата срещу сина му Хънтър Байдън по три обвинения за престъпления, свързани с притежаването на огнестрелно оръжие.

По време на дебата в един момент загубил мисълта си и объркал репликата, която искал да произнесе. Вместо да каже, че администрацията му е постигнала победа над големите фармацевтични компании, той заявил, че са победили програмата за здравно осигуряване „Медикеър“. Байдън признава, че веднага разбрал колко зле е преминал дебатът, но вярвал, че ще получи втори шанс. „Грешах“, пише той.

След катастрофалното представяне започнал натискът от собствената му партия. Бившият председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси, според разказа му, усилено работела зад кулисите, за да убеди избрани представители и делегати да оттеглят подкрепата си за него.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър дори пристигнал в дома му в Рехобот Бийч, за да настоява лично да се откаже от надпреварата. Байдън приел това като тежък удар от дългогодишен съюзник. „Казах на Шумър, че има голяма наглост да идва в дома ми и да ми казва да напусна надпреварата. Лоялността е важна за мен“, спомня си бившият президент.

По-късно той все пак успял да възстанови отношенията си с Нанси Пелоси. Двамата се срещнали на обяд в италиански ресторант, където не обсъждали болезнения край на кандидатурата му, а разговаряли за семейството, живота и политиката.