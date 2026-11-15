Стана ясна причината за спирането на 1500 полети в САЩ

Масовото спиране на полетите в САЩ преди дни, което засегна стотици хиляди пътници, се случи поради претоварване на остарялата телекомуникационна мрежа на Федералната авиационна администрация (FAA).

Проблемът е дошъл при подмяна на рутери на радарни обекти в Арканзас и Тексас, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, запознати с разследването.

След инсталирането на новия рутер HPE Juniper Networks в съоръжение в Арканзас, оборудването започнало да предава необичайно голямо количество данни.

Заедно с трафика от рутера в Тексас, това претовари мрежата, използвана от въздушните диспечери в цялата страна, каза главният технологичен директор на FAA Ребека Гай

Тя добави, че двете съоръжения са изпращали около хиляда заявки на всеки 4-5 секунди.

В резултат на това са се повредили 17 от 22-те центъра за управление на въздушното движение, което е довело до спиране на полетите.

Специалистите са изключили рутерите от общата мрежа и връзката е била стабилизирана.

Дали е това е единствената причина за инцидента, тепърва ще се разкрива.

Ръководителят на FAA Брайън Бедфорд призна, че повредата може да се дължи на неизправност на оборудването или грешки в неговата инсталация и конфигурация. HPE обяви, че рутерите работят в момента нормално.

Американският министър на транспорта Шон Дъфи заяви, че не са открити признаци на умишлени смущения.

WSJ отбелязва, че инцидентът разкри уязвимостта на остарялата телекомуникационна мрежа на FAA, която е модернизирана преди няколко години.

Планира се напълно да се заменят медните комуникационни линии до края на 2028 г. Дотогава рискът от нови повреди остава.

При инцидентът повече от 15 000 полета до САЩ забавени или отменени поради мащабна повреда в телекомуникационните системи. В петък министерството наложи национална забрана за излитане от летищата на страната, която беше в сила повече от четири часа.

На 15 ноември въздушният трафик в Съединените щати се върна към нормална работа.