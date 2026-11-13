Джей Ди Ванс пред голяма дилема. Ще се откаже ли от президентската битка?

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е изправен пред най-трудното политическо решение в кариерата си - дали да се включи в битката за Белия дом през 2028 г., или да изчака по-благоприятен момент. След тежката загуба на републиканците на междинните избори и разногласията около войната с Иран бъдещето на сочения за наследник на Доналд Тръмп става все по-неясно. Самият Ванс вече призна, че не е взел решение за президентска кандидатура. Междувременно Тръмп отказва да обещае подкрепата си за когото и да било, а в Републиканската партия започва борба за лидерството след края на втория му мандат.

Ванс: Все още не съм решил какво ще правя през 2028 година

Още преди междинните избори Джей Ди Ванс призна, че не е сигурен дали ще се кандидатира за президент. В интервю за журналиста Марк Халперин, цитирано от Фокс нюз, той заяви, че не е взел окончателно решение и засега вниманието му е насочено към настоящите му задължения.

„Наистина все още не съм решил какво ще правя през 2028 година. Просто не съм се съсредоточавал върху това“, обясни вицепрезидентът.

Той изрази увереност, че ако реши да се кандидатира, вероятно ще получи подкрепата на Доналд Тръмп. Ванс обаче призна, че не е разговарял с президента по този въпрос и не знае дали евентуалното одобрение ще дойде още в началото на кампанията.

Тежкото поражение на републиканците на изборите на 3 ноември направи дилемата още по-сериозна. Демократите спечелиха контрола над двете камари на Конгреса, а в партията на Тръмп започнаха спорове кой носи отговорност за загубата.

Войната с Иран отвори разлом в Републиканската партия

Според Аксиос Джей Ди Ванс е направил важна стъпка към самостоятелна политическа позиция непосредствено след изборния разгром. В публикация в социалната мрежа X той посочи войната с Иран като основна причина за поражението на републиканците.

„Причината да загубим е войната“, написа вицепрезидентът, като настоя партията да направи открит анализ на случилото се.

Аксиос отбелязва, че с тази позиция Ванс се доближава до онази част от движението MAGA, която се противопоставя на продължителните американски военни операции в чужбина. Сред основните искания на недоволните избиратели са прекратяване на войната, овладяване на инфлацията и връщане към принципа „Америка на първо място“.

Тръмп призна, че конфликтът с Иран е навредил на републиканците, но защити решението си за военната операция. Президентът заяви, че при същите обстоятелства би действал по същия начин.

Допълнително внимание предизвика решението му да пренасочи Ванс от усилията за преговори с Техеран към вътрешнополитически задачи, свързани с разследване на предполагаеми злоупотреби и корупция в управлявани от демократите градове и щати.

Тръмп: Може би Ванс няма да се кандидатира

Още по-голяма неизвестност внесе самият американски президент. Според Аксиос, попитан дали е разговарял с вицепрезидента за предстоящата президентска надпревара, Тръмп отговорил, че двамата обсъждат много въпроси. „Може би няма да се кандидатира. Не знам кой ще се кандидатира“, заяви президентът.

В интервю, отразено от Фокс нюз на 10 ноември, Тръмп даде да се разбере, че не е задължително да подкрепи определен претендент за републиканската номинация. „Може да се намеся, а може и да не се намеся. Може би е по-добре да не се намесвам“, заяви той.

Това оставя отворен въпроса дали Ванс ще разполага с най-важното политическо предимство в бъдещата кампания - публичната подкрепа на настоящия президент.

ДеСантис, Круз и Рубио също гледат към Белия дом

След изборните загуби започнаха да се очертават и други възможни претенденти за републиканската президентска номинация. Фокс нюз посочва губернатора на Флорида Рон ДеСантис, сенатора от Тексас Тед Круз и държавния секретар Марко Рубио сред политиците, чиито имена се обсъждат за 2028 година.

ДеСантис вече предложи собствен прочит на изборното поражение, като изтъкна резултатите на републиканците във Флорида. Круз също участва активно в дебата за бъдещия курс на партията, а Рубио остава сред най-разпознаваемите фигури в администрацията.

Въпреки колебанията около кандидатурата му Ванс разполага със сериозна политическа и финансова мрежа. Аксиос съобщи по-рано, че на организирана от него среща с републикански дарители в Хамптънс са били събрани над 5 милиона долара. Сред присъстващите е бил и Доналд Тръмп-младши, който впоследствие публично подкрепи позицията на вицепрезидента за причините за изборната загуба.

Засега Джей Ди Ванс не е обявил нито намерение да участва в президентските избори, нито решение да се откаже от надпреварата през 2028 година.