Бонбон или бомба? Невероятна история завърши със смърт и арести

Почерпка с бонбон завърши със смърт по толкова невероятен начин, че дори индийските полицаи все още не могат да обяснят какво точно се е случило. 35-годишен мъж загина, след като сложил в устата си нещо, което приличало на традиционен местен сладкиш. Вместо сладък вкус обаче последвал взрив, защото предполагаемото лакомство се оказало самоделно взривно устройство, предназначено за убиване на диви свине.

Двама души вече са задържани, а разследващите се опитват да разберат дали става дума за предумишлено престъпление, фатална грешка или чудовищна шега, съобщи Франс прес.

Смъртоносна почерпка вместо сладкиш

Трагедията се разиграла в окръг Диндори, в централния индийски щат Мадхя Прадеш. Жертвата е 35-годишният Раджендра Бараутия, представител на местна племенна общност. Мъжът получил от свой познат предмет, представен му като бонбон, и без да подозира опасността, го сложил в устата си. Последвал взрив, който му причинил тежки наранявания.

Пострадалият бил откаран по спешност в болница, но лекарите не успели да спасят живота му. Раджендра починал във вторник, а необичайните обстоятелства около смъртта му предизвикали полицейско разследване. Органите на реда установили, че вместо сладкиш мъжът е получил експлозив, какъвто някои общности в района използват при лов на диви свине.

„Този експлозив, използван от някои общности в региона за убийството на диви свине, е даден на жертвата. Той се е взривил, когато го е погълнал“, разказа пред Франс прес полицейската служителка Рекха Сингх.

Бомба, която прилича на популярно индийско лакомство

Най-необичайната подробност е външният вид на смъртоносния предмет. Подобни самоделни взривни устройства имат формата на малки топчета и лесно могат да бъдат объркани с „расгула“ - един от популярните традиционни десерти в Индия. Сладкишът представлява меко, кръгло лакомство, напоено със захарен сироп, което обикновено се изяжда на една хапка.

Именно тази прилика стои в основата на трагедията. Според полицията експлозивът е бил представен на Раджендра като бонбон, но засега остава неизвестно дали човекът, който му го е дал, е искал да го убие. Разследващите не изключват и други възможности.

„Все още не сме успели да установим мотивите за това убийство, нито дали е нещо повече от грешка или шега. Разследването продължава“, заяви Рекха Сингх.

Полицията е арестувала двама заподозрени, сред които и мъжа, подал фалшивия бонбон на жертвата. Двамата са обвинени във връзка със смъртта на Раджендра, като предстои да бъдат изяснени точните им действия и мотивите за случилото се.