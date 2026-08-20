Индия и Япония влизат в отбранителен съюз

Министрите на отбраната на Индия и Япония - Раджнат Сингх и Шинджиро Коидзуми, подписаха днес Меморандум за сътрудничество в областта на морската сигурност и заявиха, че ще започнат военно сътрудничество, с което да гарантират свободата и свободното корабоплаване в Индо-тихоокеанския регион, предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ.

Двамата министри се срещнаха в Делхи в момент, в който Китай демонстрира все по-голяма военна мощ в региона.

Сингх и Коидзуми категорично се противопоставиха на всякакви едностранни действия, които възпрепятстват свободата и безопасността на корабоплаването и въздухоплаването. Те се обявиха и срещу опитите за промяна на статуквото чрез сила или принуда.

„Двамата министри се съгласиха, че е важно двете страни да обменят оценки за регионалната и международната обстановка в областта на сигурността на фона на засиленото международно напрежение“, пише в прессъобщение на индийското Министерство на отбраната.

Статуквото

„Те изразиха категоричното си несъгласие с всякакви едностранни действия, които възпрепятстват свободата и безопасността на корабоплаването и въздушния трафик, както и с всякакви опити за промяна на статуквото чрез сила или принуда“, се добавя в текста, без да споменава директно името на която и да е държава.

Подписаният днес Меморандум за сътрудничество в областта на морската сигурност очертава рамката за по-нататъшно укрепване на двустранните връзки в тази област.

Документът предвижда засилване на сътрудничеството между японския и индийския военноморски флот в области като обмена на информация и координирането на спасително-издирвателни операции.

Сътрудничеството

Двамата министри се споразумяха да проучат възможностите и за сътрудничество във военноморското корабостроене, като се възползват от технологичния опит на Япония и производствените възможности на Индия.

Сингх и Коидзуми потвърдиха, че ще засилят координацията между Индия и Япония при защитата на морските комуникационни линии. За целта се предвижда организирането на съвместни военни учения, обмен на експерти, логистично сътрудничество и други съвместни инициативи, пише още в изявлението.

Двамата министри отбелязаха, че двете страни вече работят и по първия съвместен проект за трансфер на отбранително оборудване. Става въпрос за изграждането на интегрирана комуникационна антенна система, известна като ЮНИКОРН (UNICORN, Unified Complex Radio Antenna).

Сингх и Коидзуми потвърдиха своя ангажимент да си сътрудничат за бързата реализация на този проект.