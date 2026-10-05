Домино от трусове. Турция на нокти

Сеизмичната активност около турския град Саймбейли продължава, специалисти следят района за нови трусове. Тази нощ се "разигра" същинска "земетръсна буря". В 1:51 часа тази сутрин е регистриран нов трус с магнитуд 4,1, сочат актуалните данни на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Земетресението е било на дълбочина около 7 километра, а епицентърът отново е в района на Саймбейли. След него са регистрирани още множество по-слаби трусове.

Това земетресение последва необичайно активния ден в района на Айвадъжък–Саймбейли, където вчера бяха регистрирани няколко по-силни земетресения.

В 14:19 часа първият трус е бил с магнитуд 4,8, а 17 минути по-късно – в 14:36 часа, е последвал втори с магнитуд 4,9. И двата са били на дълбочина около 8 километра.

В 14:43 часа е последвало най-силното земетресение от серията.

АФАД го определя като 5,2 по Рихтер, докато обсерваторията „Кандили“ отчита магнитуд 5,1. Епицентърът е бил в Саймбейли, а дълбочината – около 7 километра.

По-късно вчера в Саймбейли са регистрирани още земетресения с магнитуд 4,4 и 4,3.

След силния трус АФАД е отчела още 16 по-малки земетресения с магнитуд между 1,0 и 2,4 в рамките на първоначално анализирания период.

Най-близкото населено място до епицентъра е село Акoлук в района на Феке, на около 7,1 километра. АФАД подчертава, че конкретният разлом, предизвикал земетресението, трябва да бъде установен чрез подробни сеизмологични и теренни изследвания.

Власти съобщиха, че след вчерашните трусове екипи на АФАД и други институции са извършили проверки на терен.

Известният турски геолог проф. Начи Гьорюр свързва серията с активността по Източноанадолския разлом и обръща внимание на продължаващия ефект от разрушителните земетресения през февруари 2023 г.

Според него последните земетресения в района на Саймбейли и Османие показват движение на земната кора към района на Адана и залива. Той призовава основното внимание да бъде насочено към изграждането на устойчиви на земетресения градове, а не към опити за предсказване на конкретен трус.

По-различна оценка дава проф. Осман Бекташ, според когото жителите на Адана не трябва да изпадат в паника. Той посочва, че разломът Саврун е произвеждал земетресения със средна сила след 2023 г., като според него районът периодично освобождава натрупана енергия чрез трусове с магнитуд около 4–5.

Бекташ обаче подчертава и важна неизвестна – не е ясно каква част от разлома е блокирана и каква част освобождава напрежението постепенно. Затова според него не може нито да се твърди, че предстои голямо земетресение, нито че опасността е отминала.

Друг специалист, проф. Хасан Сьозбилир, определя наблюдаваната активност като възможна „земетръсна буря“, която може да продължи известно време.

Историческите данни показват, че районът не е лишен от сеизмична опасност. От 1900 г. насам там са регистрирани 32 земетресения с магнитуд 4 и повече, като най-силното е било 5,7.