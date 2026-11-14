Родопите на нокти. Две земетресения за 10 минути (ОБНОВЕНА)

Две земетресения разтърсиха Смолянска област в рамките на едва 10 минути в събота следобед. Първият трус е регистриран на територията на община Чепеларе, а вторият, по-силен, е с епицентър в непосредствена близост до смолянското село Момчиловци.

Земята се разлюлява за първи път в 17:10 часа. Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН отчита магнитуд 2,7 по скалата на Рихтер. Само десет минути по-късно, в 17:20 часа, е регистриран втори трус с магнитуд 3,6.

Според данните на Европейския сеизмологичен център първото земетресение е с магнитуд 2,6, а второто – 3,6. Разминаването при първия трус е минимално и е свързано с различните измервания и обработка на сеизмичните данни.

Трусът край Момчиловци е по-силен

Разликата между двете земетресения е не само в магнитуда, но и в дълбочината им. Първото е регистрирано на 4,9 километра под земната повърхност, а второто – на 12 километра.

По-силният трус е бил усетен в района на Смолян и съседни населени места. Според публикации на регионални и национални медии жители на Виево, Кутела, Момчиловци, Чепеларе, Соколовци, Върбина, Подвис, Арда, Оряховец, Мадан, Чепинци, Неделино, Пампорово и Средногорци са усетили раздвижването.

Репортер на агенция ФОКУС съобщава, че земетресението около 17:20 часа е продължило няколко секунди. В сградите са се раздвижили различни предмети.

Усетени са и по ниските етажи

По информация, разпространена от местни медии, разлюляването е било осезаемо не само за хората по високите етажи на сградите, но и за обитателите на приземните части. Това показва, че трусът е бил усетен в сравнително широк район около епицентъра.

Към първоначалните публикации няма потвърдени сведения за пострадали хора или нанесени материални щети.

Хората много притеснени

Кметът на село Виево Венко Палчев съобщи за БТА, че жителите са усетили два труса през интервал от около десет минути. Първият е бил по-слаб, а вторият – значително по-силен. По думите му земетресението е било с хоризонтално движение.

Засега няма постъпили сигнали за нанесени материални щети, посочи Палчев. Той допълни, че преди около две-три седмици в селото също е бил усетен слаб земен трус.

Кметът на съседното село Кутела Севдалина Маркова съобщи пред БТА, че земетресението е предизвикало силно безпокойство сред жителите.

„Беше много сериозно. На два пъти ни удари земетресение. Хората са уплашени“, каза Маркова. По думите ѝ жителите са излезли от домовете си и в момента се намират на улицата.

Колко опасен е трус с магнитуд 3,6?

Земетресенията с магнитуд около 3,6 обикновено се определят като слаби, но могат да бъдат осезаемо усетени от хората, особено когато епицентърът е близо до населено място и огнището е на сравнително малка дълбочина.

Важно е да се прави разлика между магнитуда и интензивността на земетресението. Магнитудът характеризира енергията, отделена при труса, докато интензивността описва въздействието му върху хората, сградите и околната среда на конкретно място.