Диана Русинова посочи кабинета, изчегъртал таблата за мъгла на "Тракия"

Спрете да политиканствате. Безобразни и нагли сте! С тези думи експертът по пътна безопасност избухна във фейсбук по повод най-зловещата катастрофа, случила се някога у нас. На 10 ноември 86 коли, камиони и автобуси се сблъскаха на магистрала "Тракия" в два верижни удара в двете платна на аутобана по едно и също време. 13 души загинаха, над 50 бяха ранени.

Русинова разкри, че на 23.03.2020 г. има сключен договор за "Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на АМ "Тракия". Този проект е предвиждал информационни предупредителни пана на аутобана, включително за мъгла. Но никога не е реализиран. Спрян е от правителството на Кирил Петков без обяснение и причина за това. Същото разкри и бившият министър на вътрешните работи Даниел Митов в студиото на "Панорама".

Ето какво написа Диана Русинова във Фейсбук:

На фона на поредната трагедия на пътя, която се случи преди дни в публичното пространство се изляха колосално количество политически оправдания. Всички започнаха да се обясняват как те не били виновни. Пародия!

По-лошо пълна свинщина на гърба на човешкия живот и здравето на гражданите ни.

Истината е проста и за жалост е само една...

На 23.03.2020 г. има сключен договор за "Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на АМ "Тракия". Този проект никога не е реализиран. Прекратен е през 2022 г. Защо по този проект нищо не се е случило от март 2020 до 2022 г. - това нито един политик не иска да каже.

През 2021 г. е имало проекта за "Повишаване на безопасността при лоши атмосферни условия в участък от АМ "Хемус". Той също не е реализиран - НИКОГА. Защо ли, защото тогава дойде времето на "чегъртането" и щяха да ни спасяват, променят и оправят.

Идва 05.02.2025 г. когато има решение на АПИ където е било прието да се реализира проект за предприемане на мерки относно необходимостта от предприемане на действия по поставяне на хоризонтална маркировка за мъгла на АМ "Струма". Познайте какво се е случило с този проект? НИЩО!