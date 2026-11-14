Общество

Диана Русинова посочи кабинета, изчегъртал таблата за мъгла на "Тракия"

Експертът по пътна безопасност посочи правителството, изчегъртало договаря за предупредителни табели

Диана Русинова посочи кабинета, изчегъртал таблата за мъгла на "Тракия"
14 ное 26 | 16:08
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Мира Иванова

Спрете да политиканствате. Безобразни и нагли сте! С тези думи експертът по пътна безопасност избухна във фейсбук по повод най-зловещата катастрофа, случила се някога у нас. На 10 ноември 86 коли, камиони и автобуси се сблъскаха на магистрала "Тракия" в два верижни удара в двете платна на аутобана по едно и също време. 13 души загинаха, над 50 бяха ранени.

Русинова разкри, че на 23.03.2020 г. има сключен договор за "Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на АМ "Тракия". Този проект е предвиждал информационни предупредителни пана на аутобана, включително за мъгла. Но никога не е реализиран. Спрян е от правителството на Кирил Петков без обяснение и причина за това. Същото разкри и бившият министър на вътрешните работи Даниел Митов в студиото на "Панорама".

Ето какво написа Диана Русинова във Фейсбук:

На фона на поредната трагедия на пътя, която се случи преди дни в публичното пространство се изляха колосално количество политически оправдания. Всички започнаха да се обясняват как те не били виновни. Пародия!

По-лошо пълна свинщина на гърба на човешкия живот и здравето на гражданите ни.

Истината е проста и за жалост е само една...

На 23.03.2020 г. има сключен договор за "Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на АМ "Тракия". Този проект никога не е реализиран. Прекратен е през 2022 г. Защо по този проект нищо не се е случило от март 2020 до 2022 г. - това нито един политик не иска да каже.

През 2021 г. е имало проекта за "Повишаване на безопасността при лоши атмосферни условия в участък от АМ "Хемус". Той също не е реализиран - НИКОГА. Защо ли, защото тогава дойде времето на "чегъртането" и щяха да ни спасяват, променят и оправят.

Идва 05.02.2025 г. когато има решение на АПИ където е било прието да се реализира проект за предприемане на мерки относно необходимостта от предприемане на действия по поставяне на хоризонтална маркировка за мъгла на АМ "Струма". Познайте какво се е случило с този проект? НИЩО!

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Автор Мира Иванова

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