Калин Стоянов иска две оставки след ада на "Тракия". Срази Демерджиев

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов поиска оставките на двама министри след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 12 души, а над 50 бяха ранени.

В остра публикация във Фейсбук Стоянов отправи тежки обвинения към управляващите и постави под съмнение адекватността на институционалната реакция след трагедията.

„Не е време за оправдания и празни приказки. Трябва ясно да се каже, че вследствие на трагедията на АМ „Тракия“ възникнаха множество въпроси, на които някой трябва да даде отговор“, написа той.

Според него случаят не бива да бъде забравен след няколко дни, както се е случвало с други тежки пътни произшествия.

Стоянов посочва мащаба на трагедията – над 80 автомобила, микробуси, камиони и автобуси, десетки пострадали и 12 загинали. Той свързва случилото се с липсата на адекватни действия и координация от страна на управляващите.

Бившият министър отправи и критики към официалните брифинги, на които представители на властта заявиха, че държавата е реагирала своевременно.

По негови думи тези оценки служат единствено за успокоение на самите управляващи, докато обществото вижда недостатъчна организация и сериозни пропуски в работата на институциите.

Защо Демерджиев остана в София?

Особено остър е Стоянов към вътрешния министър Иван Демерджиев.

Той отбелязва отсъствието му от мястото на катастрофите поне до ранния следобед в деня на трагедията и поставя под въпрос решението да координира действията от столицата.

Стоянов предполага, че Демерджиев е сметнал за по-важно да се занимава с други въпроси.

Бившият вътрешен министър настоява, че проблемът е в управлението на институциите.

„Всичко е идентично с минали години – пътищата, мантинелите, правилата за движение и шофьорите са си същите. Единствената разлика е в некомпетентността на ръководствата“, твърди Стоянов.

Двама адаши трябва да си тръгнат

Финалът на публикацията е директен призив за оставки.

„Обществото очаква поемане на отговорност – политическа, професионална и най-вече морална“, заявява Стоянов.

Той завършва с многозначителното уточнение, че се сеща за поне две оставки – на двама министри с едно и също малко име, които празнуват на Ивановден.

Сред тях той очевидно визира вътрешния министър Иван Демерджиев и министъра на регионалното развитие Иван Шишков.