Димитър Стоянов с тежко признание за изтребителитете F-16

България не е успяла да се възползва от голяма част от договореното технологично сътрудничество при покупката на изтребителите F-16. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на кръгла маса за иновациите и трансфера на технологии в отбраната, организирана от Университета за национално и световно стопанство.

По думите му в договора от 2019 г. е било предвидено технологично сътрудничество на стойност около 120 млн. долара, но от шестте заложени проекта е реализиран само един. Останалите пет все още не са изпълнени и се нуждаят от преработване. „Това е негативният опит, който показва как не трябва да се прави трансфер на технологии и как не трябва да се губят финансови средства. Боли ме страшно много за тези 120 милиона долара. С тях можехме да придобием много повече способности, отколкото имаме днес“, коментира Стоянов.

Като по-положителен пример министърът посочи проекта за придобиване на бойните машини „Страйкър“. Той предвижда възможности за сглобяване и техническо обслужване в България, като амбицията е страната да се превърне в регионален център за поддръжка на този тип техника, предава БГНЕС.

Стоянов обяви и значително увеличение на средствата за научноизследователска и развойна дейност в отбраната. За 2027 г. са предвидени 5 млн. евро при едва около 70 хил. евро преди година-две, според едната от цитираните информации. Парите ще се използват съвместно с Института по отбрана за разработване и внедряване на нови технологии.

Според министъра ограничените ресурси налагат усилията да бъдат насочени към един или два приоритетни проекта, вместо средствата да се разпределят между множество инициативи. Като една от перспективните области той открои системите за противодействие на дронове.

Военният министър отправи критики и към недостатъчното участие на българската индустрия в проектите по европейския механизъм SAFE. По думите му в деветте проекта не са заложени достатъчно възможности за индустриално сътрудничество, включително в най-големия, чиято стойност достига 1,2 млрд. евро. „Моето желание е България да бъде част от веригите за доставки, а не страничен наблюдател. Технологиите трябва не само да се трансферират от партньорски компании, но и да се развиват в България“, подчерта Стоянов.

Той призова за по-тясно сътрудничество между държавата, университетите, научните организации и отбранителните предприятия, така че модернизацията на армията да създава възможности и за развитието на българската индустрия.