ВВС с извънреден ход заради бомбените заплахи

Дежурните сили и средства от Военновъздушните сили (ВВС) изпълниха днес успешно мисия по „Air Policing“.

Три сигнала за бомбени заплахи на пътнически самолети, пътуващи към България, вдигнаха екипажи на българските изтребители МиГ-29, носещи бойно дежурство в 3-та авиационна база – Граф Игнатиево. Те излетяха в 10.11 ч. със задачата да прeхванат и ескортират трите самолета на гражданската авиация. Единият се приземи на летище Пловдив, а другите два на летище „Васил Левски“ в София.

В случаи от подобен характер, по команда от Обединения център за въздушни операции на НАТО, българските изтребители, които носят дежурство по „Air Policing“, изпълняват задачи по откриване, опознаване и съпровождане на въздухоплавателни средства.