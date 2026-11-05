Напрежение. Извънредна ситуация на родни летища

Бомбени заплахи доведоха до извънредни кацания на три самолета в България в четвъртък сутринта. Две от машините, зипълняващи полети от от Копенхаген и Мадрид, са се приземили в София, а третата, идваща от Лондон, ще кацне в Пловдив, потвърдиха от Министерството на транспорта, предава NOVA. Оператор и на трите полета е авиокомпанията Ryanair.

"Ройтерс" съобщи за отправена заплаха и срещу самолет, пътуващ от Дъблин към Рим. Той е кацнал във военновъздушна база във Франция.

Заплахи за бомби в седем самолета вдигнаха на крак службите в Европа в сряда. Две от тях бяха в самолети за София. На полета от Бергамо е имало 176 пътници, 7 души екипаж и 29 чекирани багажа, без опасни товари. Самолетът кацна в 11:13 часа на летище „Васил Левски“.

Около два часа по-късно в 13:36 ч. кацна и полет от Дъблин. На борда имаше 186 пътници, 6 души екипаж и 56 чекирани багажи, без опасни товари.