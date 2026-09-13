В европейска страна става страшно, отмениха хиляди полети
Закъсненията и нарушенията в графика продължават да създават сериозни затруднения
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Закъсненията и нарушенията в графика продължават да създават сериозни затруднения
Само в рамките на следобеда бяха отменени около 200 полета
"Синчето“ на легендарния Кракатау отново пуши, а пепелта вече нарушава въздушния трафик
Каква е причината?
Зам.-министърът на транспорта и съобщенията Христина Велинова проведе онлайн среща с представители на Qatar Airways
Това се случва ден след предупреждението на украинския президент Володимир Зеленски
Нови авиолинии, повече пари от туристическия данък за реклама и транспорт и реформа на курортите са сред мерките на Министерството на туризма
Нови програми на Corendon Airlines и ICC ще свържат ключови германски градове с Варна и Бургас през лято 2027 г.
Нови линии от Германия, десетки хиляди допълнителни места и около 250 полета могат да засилят сезона във Варна и Бургас
Дано алчността да не ни изложи пред света
Хиляди туристи останаха без полети в разгара на сезона, а въздушното пространство над Сицилия е ограничено
Въвежда го шотландската авиокомпания Loganair
Причината е новата система за влизане-излизане (EES) на Европейския съюз
Тя излезе с нова публикация в мрежата
Правилата трябва да подпомагат развитието на авиацията
Възможно е да е подадена грешна информация на Демерджиев, каза предшественикът му
Пиар експертката смята, че темата за Пеевски и Атанасова трябва да се изясни, но не през телевизионни внушения
Тя настоява, че политическата отговорност трябва да се търси от вътрешния министър, а не чрез внушения срещу Конституционния съд
Калин Стоянов твърди, че са нарушени договори, регламенти и директиви при използването на чувствителни регистри