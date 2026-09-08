Проф. Рачев с предупреждение за опасност

Вулканът Анак Кракатау отново напомни за страховитото наследство на своя „баща“ – и този път проблемът не е само за туристите на индонезийските острови.

По последни данни изригването е засегнало над 270 000 пътници и повече от 2300 полета. Анак Кракатау се намира между островите Ява и Суматра и е започнал да изригва късно вечерта в петък.

„Щетите за туризма засега са ограничени, с уговорката, че има 3-километрова зона, в която не трябва да се ходи, а 30-километрова зона е с особено внимание“, коментира в „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.

Най-голямата опасност може да е във въздуха

Индонезия се намира в Тихоокеанския огнен пръстен и има около 130 вулкана. Периодично някои от тях напомнят за себе си, но Кракатау има особено място в историята.

„Кракатау – остров, който на 26 август 1883 г. целият гръмва“, припомни Рачев.

Тогава изригването изхвърля над 30 кубически километра земна маса, пушек и пепел. Материалът достига атмосферата на височина около 35 километра, а последствията се усещат далеч извън Индонезия.

„Настъпва една малка ледникова епоха – зима в продължение на 2 последователни години“, разказа климатологът.

Днешният Анак Кракатау е своеобразният наследник на огромния вулкан, а активността му отново поставя въпроса докъде може да стигне влиянието на вулканичната пепел.

„Синът, наследникът на големия Кракатау, се обади и се вижда как хубаво пуши“, коментира Рачев.

Пепелта е кошмар за самолетите

Един от най-сериозните рискове е свързан с авиацията.

Вулканичната пепел може да попадне в двигателите на самолетите и да причини сериозни повреди.

„Много сериозно е това нещо, защото, попадне ли в този шлейф, а това са пирокластични потоци, където силицият е максимум – има много голяма вероятност двигателите на самолетите да сдадат багажа. Буквално“, предупреди Рачев.

Посоката на вятъра в момента е ключова. Ако пепелта бъде понесена към въздушните коридори, последствията за самолетния трафик могат да станат значителни.

А районът е изключително важен за международната авиация.

„Индонезия е туристическа дестинация. И не само с двете летища в Джакарта са важни, оттам минават и доста коридори, които са за Япония, за Сингапур, за Малайзия и съответно пък за южната част на Тихия океан и Австралия“, обясни професорът.

Всичко зависи от „синчето на Кракатау“

Засега развитието на ситуацията остава трудно за прогнозиране.

„Важното е накъде духа точно вятърът. Сухо е в този момент и това нещо ще продължи още няколко дни. Всичко зависи от характера на „синчето на Кракатау“, до каква степен той ще остане така активен“, каза Георги Рачев.

А Анак Кракатау не е единственият вулкан, който се е активизирал.

„Още три вулкана заедно с него са изригнали, но огненият им стълб е на 2000-3000 метра височина и много не им се обръща никакво внимание“, посочи климатологът.

Засега най-важният въпрос не е само колко силно изригва вулканът, а накъде ще поеме пепелта.