Наш емигрант с шокиращи признания за немците и българите

Млад българин, живеещ от години в Германия, разказва за живота си там – от високите доходи и здравеопазването до страховитата страна на Франкфурт, наркотиците и престъпността. Един откровен разговор между непознати в самолета се превърна в болезнена равносметка за една от страните на живота в България – ниски доходи, скъпи коли, корупция, зависими деца и родители, които все по-често оставят подрастващите да се самоотглеждат. Думите му, както и разказът на българско момиче, заминаващо да учи в чужбина, за употребата на вейпове, алкохол и наркотици сред 15-годишни, поставят неудобния въпрос дали проблемът е само в държавата – или и в самите нас, пише Глас нюз.

“8 евро ми взеха за една бира, направо ми стана лошо”.

С тези думи млад мъж седна до нас в самолета с редовен полет София-Франкфурт. На 20 години, от Северозапада, дошъл да отпразнува рождения си ден, след като през последните години не е могъл да се върне в родината поради липса на отпуска. От 8 години живее в Германия с родителите си и не съжалява, че те са избрали да емигрират, тъй като “в Германия има много по-големи възможности”.

Като пример дава последната си работа - две години се е занимавал с охранителна дейност в Американската военна база чрез подизпълнителна компания - заплатата му е била бруто 6,5К евро, а нето между 2,6К и 2,9К евро, но с добавките през последния месец е получил 4К евро. Той не се ядосва, че осигуровките и данъците му са по-високи от тези в България, тъй като здравното осигуряване било на много високо ниво и даде за пример скорошна операция, която е била покрита изцяло от немското здравеопазване.

Като проблем изтъква наплива на мигранти и увеличената престъпност. Не пропусна да разкаже за “Zombi street” във Франкфурт, на която е пълно със спринцовки от хероинозависими и хора, употребяващи фентанил и застинали в характерната за тях замръзнала поза с прекършен кръст.

“Изумително е как мъже в костюми и с луксозни кожени куфарчета слизат от метрото и прескачат полуживи дрогирани същества. Ужасна гледка.”

Снимките са свалени от видео в канала на Kurt Caz

Предлага ми като кацнем да ме заведе до това място, но ме предупреждава, че хората на “Zombi street” във Франкфурт са агресивни, обират, не дават да ги снимат и много често хвърлят бутилки по някой, който насочи камера към тях. На мястото има полиция, която следи за обществения ред, но улицата е дълга и ако бъдем нападнати от наркозависим, може и да не получим веднага помощ. С оглед часа, в който се очакваше да пристигнем във Франкфурт, реших да отложим посещението за друг път, но продължих да го разпитвам по темата за наркотиците.

“Аз не съм фен, скоро един от близките ми приятели беше убит пред един мол - наръга го зависим - не знам подробности дали е било заради неуредени сметки или заради желана доза. От много време има и билка и фентанил тук в Германия, не е само в България. Сега като си бях тук, видях приятел от детството ми, с който вече съм само на “Здравей-здрасти”, той е минал на кристали и макар че е само на 22 години, вече няма почти никакви зъби. Отвратителна гледка просто.”

Не се стърпях да не го попитам дали е пробвал наркотици:

“Един-единствен път, бях на 15, тук в Германия, на един купон. Всички излязоха да пушат цигари на терасата, а на масата остана един вейп - дръпнах си два пъти от него и Господ ми се яви. В този момент най-добрият ми приятел се върна в стаята и ме удари толкова силно, че едва не паднах от дивана. Заключи ме в една стая и стоеше с мен, докато ефектът не премина - около 15 мин бях в транс и получавах халюцинации. Казват, че от употребата на кристали се чувстваш по същия начин. Толкова ми беше гадно, че никога повече не съм си и помислял да опитам отново. Голяма грешка. А сега, когато работя, няма никакъв шанс да посегна към дрогата - тук ни правят тестове по два пъти в годината, а полицейските патрули, които те спират, докато шофираш, също са много строги.”

Тук в разговора се включи и момиче от България, седящо близо до нас и чуващо дискусията ни:

”Деца на по 15 в София много често употребяват вейпове (като са различни видове - с никотин, но в някои от тях има трева), дори и в училище, в тоалетните, в двора на сградата, събират се по 3/4 човека на групи. Родителите им ги оставят сами вкъщи, като в специални шкафчета има алкохол, който децата употребяват и после доливат домашните бутилки, за да не ги хванат родителите им, като документират случките в социалните мрежи, но или са блокирали родителите си или качват видеа в така популярното “close friends”. Не е вярно твърдението, че само деца от ниските прослойки на обществото залитат към забранени субстанции - случва се и на подрастващи на много заможни фамилии, които са оставени на самоотглеждане, имам такива познати и или са преживели тежко раздялата между майка си и баща си, или просто им е скучно и търсят внимание”.

Младият мъж ни сподели, че манталитетът в България не му харесва и не може да си обясни как при минимална работна заплата по-малко от 700 евро почти всички са с хубави маркови дрехи и карат скъпи коли, въпреки че “къщата им всеки момент ще се срути” и би искал да има собствен бизнес, но такъв, който да му изкарва постоянно пари и да не се налага да дава подкупи в различни администрации, за да работи спокойно. Коментира и наболялата тема в обществото след приемането на България в Еврозоната, а именно цените на храните.

“В БГ цените на бързите храни са по-ниски, но качеството е по-лошо. В Германия месото е много по-добро и по-евтино в магазина, например, но пък за млад човек нощния живот е по-скъп. Във Франкфурт мога да си позволя да излизам веднъж месечно на дискотека, тъй като сметката излиза по 150 евро на човек. Но трябва да се погледне и нещо друго - в БГ хората на моята възраст и малко по-големи (той е на 20) освен че живеят с родителите си, взимат и джобни от тях, което в Германия не е привично - тук младите работят и се издържат сами.”

На слизане от самолета вече не мислих къде трябваше да стигна, а кога започнахме да приемаме за нормално 15-годишни деца да пушат вейпове и да употребяват наркотични вещества в училище?

Къде са родителите, докато децата им се „отглеждат“ от социалните мрежи и собствените си връстници?

Наистина ли ниските доходи са най-големият ни проблем, или проблемът е в начина, по който избираме да живеем?

И ако младите хора продължават да виждат повече възможности навън, кой ще остане да променя България?