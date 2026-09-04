Двама българи остават в ареста след палежа край военна фирма в Мюнхен

Двама български граждани остават в следствения арест в Германия след палеж в непосредствена близост до предприятия, свързани с отбранителната индустрия в Мюнхен. Това става ясно от съвместно съобщение на Главната прокуратура в Мюнхен и Баварската криминална служба.

Разследването е срещу 28-годишна жена и 38-годишен мъж, заподозрени във връзка с хвърлянето на запалителни устройства от автомобил. Германската обществена телевизия ARD съобщава и за сериозни индикации, че нападението може да е извършено по поръчение на руска разузнавателна служба, но тази версия не е потвърдена официално от властите.

Задържани на бензиностанция след атаката

Запалителните устройства са били хвърлени по строителен обект в непосредствена близост до компании от отбранителния сектор. След атаката е избухнал пожар, който е бил потушен, без да има пострадали.

Полицията е започнала незабавно издирване и малко по-късно е открила двамата български граждани на бензиностанция. Именно след последвалите действия на разследващите те са оставени в следствения арест, а проверката на ролята им в инцидента продължава.

Проверява се възможна руска поръчка

Нов и особено чувствителен елемент в разследването е информацията на ARD, че германските служби разполагат със сериозни индикации за възможна връзка с руска разузнавателна структура. До този момент обаче германската прокуратура и полицията не са потвърдили официално подобен извод и не са обявили доказателства, които категорично да свързват нападението с Москва.

Затова версията остава предмет на разследване, а не установен факт. Германските служби проверяват различни хипотези за мотивите, организацията на атаката и евентуални хора, които могат да са стояли зад извършителите.

Проверяват дали са били „агенти за еднократна употреба“

Разследващите проверяват и възможността двамата българи да са били използвани като т.нар. „агенти за еднократна употреба“, предава Нова телевизия. С този термин службите обозначават хора, които могат да бъдат вербувани чрез посредници за изпълнението на конкретна задача срещу заплащане, без непременно да са постоянни сътрудници на чуждо разузнаване.

Именно този модел привлича все по-сериозно внимание от европейските служби при разследвания на саботажи, палежи и действия срещу инфраструктура. В конкретния случай обаче германските власти все още не са обявили окончателен мотив или възложител.

Случаят е част от по-широка тревога в Германия

Разследването идва на фона на поредица от случаи в Германия, при които службите проверяват предполагаеми саботажи или атаки срещу критична, енергийна и свързана с отбраната инфраструктура. При част от тях също се разглеждат версии за външна намеса.

По-рано по същото разследване беше разпитван и трети български гражданин в Мюнхен. Германските власти тогава уточниха, че той не е заподозрян като извършител на нападението, а причината да попадне в полезрението на разследването не беше публично разкрита.