Пратениците на Тръмп тръгват към Москва и Киев

Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – ще посетят Русия и Украйна на 5 и 6 септември, съобщиха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Очаква се двамата да пристигнат първо в Москва, а след това да продължат към Киев. Информацията е потвърдена пред ТАСС от източник, запознат с плановете за визитата.

Очакваното посещение идва на фона на подновените американски дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна.

Руският президент Владимир Путин заяви, че съществува възможност да бъде постигнато мирно споразумение, което да сложи край на конфликта.

В същото време Путин отново обвини Украйна в „държавен тероризъм“ заради предупрежденията на Киев за рисковете за гражданските самолети в руското въздушно пространство.

Руският президент посочи още, че редица държави, сред които САЩ и Китай, са готови да окажат подкрепа за постигането на мирно споразумение.

От Киев също потвърдиха, че се очаква посещение на американски представители.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вечерното си видеообръщение, че вече са определени предварителни дати за визитата на американските преговарящи.

„Очакваме да видим представители на президента на САЩ тук, в Киев“, каза Зеленски. По думите му срещата с тях се очаква в следващите дни.

„Това е много важно. Важно е Америка да продължи да бъде активна“, подчерта украинският президент.

Очакваните визити на Уиткоф и Къшнър са част от нов опит на Вашингтон да възстанови дипломатическия диалог между Москва и Киев и да посредничи за прекратяване на войната.

Целта на американската страна е да бъдат сближени позициите на Русия и Украйна и да се създадат условия за възобновяване на преговорите за мир.

Предишните дипломатически усилия обаче не доведоха до пробив и процесът остана в застой. Новите срещи в Москва и Киев показват, че администрацията на Тръмп отново се опитва да постави преговорите в центъра на усилията за прекратяване на конфликта.