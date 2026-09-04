Аржентина затяга санкциите за Фолклендите. Нов сблъсък с Лондон

Аржентина затяга санкциите срещу компаниите, които участват в добива на петрол и газ около Фолклендските острови без разрешение от Буенос Айрес. Президентът Хавиер Милей обяви, че ще ускори наказателните процедури и ще разшири натиска и върху свързани с проектите акционери, директори и доставчици.

Паралелно Аржентина ще увеличи ресурсите за отбрана в южната част на страната и ще изпрати в Конгреса законодателен пакет за защита на претенциите си към островите.

Новото изостряне идва около проекта „Сий Лайън“ и след изненадващи думи на американския президент Доналд Тръмп за евентуален бъдещ конфликт между Аржентина и Великобритания.

Санкциите вече няма да спират до самите петролни компании

В телевизионно обръщение Милей обяви указ, който трябва да ускори прилагането на аржентинското законодателство спрямо компании, извършващи нефтени и газови дейности в района без разрешение от Буенос Айрес. Предвижда се ограниченията да засягат не само непосредствените оператори, а и фирми, акционери, ръководители и доставчици, свързани с проектите.

„Фолклендите са аржентински. Исторически и юридически. Не може да има спор“, заяви Милей. Аржентина нарича островите Малвински и оспорва британския суверенитет над тях, докато Великобритания ги управлява като отвъдморска територия.

Президентът повтори и аржентинската теза, че жителите на островите нямат самостоятелно право да решават въпроса за суверенитета. Лондон застъпва противоположна позиция и определя правото на самоопределение на населението като основен принцип при бъдещето на територията.

„Сий Лайън“ влезе в центъра на сблъсъка

Най-силната непосредствена причина за новата аржентинска офанзива е нефтеният проект „Сий Лайън“ северно от островите. В разработването му участват британската Rockhopper Exploration и израелската Navitas Petroleum, а плановете предвиждат производство през следващите години.

Милей определи проекта като „явна и непосредствена опасност“ за аржентинските претенции.

„Ако не действаме бързо, след няколко месеца те ще имат материалния капацитет да достигнат до петрола под нашето море. Нещо, което никога досега не се е случвало“, предупреди той.

Правителството на Аржентина твърди, че експлоатацията на природни ресурси без негово разрешение нарушава националното законодателство. Великобритания от своя страна не признава аржентинската юрисдикция върху островите и прилежащите им води.

Милей готви и военноморска база

Натискът няма да бъде само икономически. Аржентинският президент обяви увеличаване на ресурсите за Министерството на отбраната и изграждането на интегрирана военноморска база в провинция Тиера дел Фуего, една от най-близките континентални точки до архипелага.

Според официалното съобщение базата трябва да засили присъствието на Аржентина в Южния Атлантик. Милей обяви още създаване на Национален съвет за сигурност и допълнителни мерки за защита на критичната инфраструктура.

Президентът подчерта, че страната продължава да разглежда връщането на островите под аржентински суверенитет като национална цел.

„Фолкландите са нашето бъдеще - трябва да си върнем тези острови, които са национално значими. Няма друг път напред“, заяви Милей.

Той свърза позицията си и с паметта на аржентинските военнослужещи, загинали във войната за островите през 1982 г.

Тръмп хвърли още гориво в спора

Новото изостряне идва непосредствено след необичайни думи на Доналд Тръмп. Попитан дали САЩ биха се притекли на помощ на Великобритания при евентуален нов конфликт за Фолклендите, американският президент отказа да даде категорична гаранция и напомни, че според него Лондон не е помогнал на Вашингтон достатъчно във войната с Иран.

Официалната позиция на САЩ остава, че Вашингтон признава британската администрация на островите, но не заема страна по самия спор за суверенитета.

Милей използва думите на Тръмп като аргумент, че американската позиция може да се променя.

„Това не са празни думи, защото те разбират, че Аржентина е надежден партньор и ценен съюзник за десетилетия напред“, заяви аржентинският президент.

Старият спор отново се връща към петрола

Аржентина и Великобритания водиха война за островите през 1982 г., приключила с британска победа. Оттогава Буенос Айрес не се е отказал от претенциите си, докато Лондон последователно заявява, че няма да преговаря за суверенитета против волята на населението.

Сега към стария териториален спор се добавят перспективата за мащабен добив на петрол, новите аржентински санкции и плановете за засилено военно присъствие в Южния Атлантик. Правителството на Милей обяви, че мерките срещу компаниите около „Сий Лайън“ ще бъдат ускорени чрез указ, а допълнителните законодателни промени ще бъдат внесени за разглеждане в аржентинския Конгрес.