Трусът във Венецуела! Жертвите може да са 100 хиляди

САЩ и няколко латиноамерикански държави започнаха да мобилизират помощ за Венецуела след двете разрушителни земетресения, които удариха района западно от Каракас и срутиха сгради, затрупали хора под развалините. Държавният департамент съобщи, че поддържа връзка с венецуелските власти, а президентът Доналд Тръмп вече заяви, че страната му „е готова, иска и е способна да помогне“.

Трусовете са били с магнитуд 7,2 и 7,5, а експерти предупредиха за риск от много жертви и мащабни разрушения. В първите часове след бедствието най-важната битка е за оцелелите, които могат да бъдат извадени живи изпод срутените сгради.

Вашингтон влиза в спасителната операция

„Поддържаме връзка с властите и мобилизираме силите си, за да окажем помощ“, заяви заместник държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау в социалната платформа Екс. Той определи земетресенията като „опустошителни“.

Подсекретарят по международна помощ и хуманитарни въпроси в Държавния департамент Джеръми Люин съобщи, че е мобилизиран екип за реакция при бедствия и оперативна група, които да доставят и координират жизненоважна помощ за Венецуела.

„В сътрудничество с нашите партньори от временното правителство на Венецуела САЩ ще изпратят екипи за издирване и спасяване, хуманитарна помощ, както и други ресурси, през решаващите първи дни след това трагично природно бедствие“, заяви Люин. Посолството на САЩ в Каракас съобщи, че всички американски служители са в безопасност.

Латинска Америка изпраща хора и техника

Помощ предложиха и държави от региона. Президентът на Салвадор Наиб Букеле написа в Екс, че 300 спасители и медици са готови да заминат за Каракас с 50 тона хуманитарна помощ.

Президентът на Доминиканската република Луис Абинадер обяви, че специализирани военни издирвателно-спасителни екипи тръгват за Венецуела още тази сутрин. Бразилия, която граничи с Венецуела, както и други южноамерикански държави също предложиха съдействие, предаде ДПА.

Най-страшните числа още не са ясни

Международната мобилизация показва колко тежък се очаква да бъде ударът. Американският институт по геофизика предупреди, че при подобно „двойно събитие“ може да има голям брой жертви и сериозни щети, като първоначалните модели посочват възможен диапазон между 10 000 и 100 000 загинали. Това не е официален баланс, а прогноза за риск, но тя обяснява защо реакцията на съседите и на Вашингтон е толкова бърза.

Венецуела вече обяви извънредно положение, а властите съобщиха за срутени сгради в Каракас и други райони. Летището „Симон Боливар“ край столицата е затворено заради щети, което може да усложни доставката на помощ и пристигането на спасителни екипи. На фона на почти две дузини вторични трусове операцията ще бъде опасна не само за затрупаните, но и за хората, които се опитват да ги извадят живи.

Първите дни решават човешки животи

Трагедията тепърва ще разкрива пълния си мащаб. Засега точен брой на загиналите и ранените няма, но думите на чуждите лидери, мобилизацията на спасители и предупрежденията на сеизмолозите показват, че Венецуела е изправена пред катастрофа, която може да изисква дълга международна операция.

В първите дни след земетресението всичко се свежда до едно - колко хора още могат да бъдат намерени живи под бетона, праха и рухналите домове. Затова изпращането на издирвателни екипи, медицинска помощ и координирани доставки не е дипломатически жест, а надпревара с времето.

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