Руски удари взеха жертви, Зеленски предупреди за нов ход на Путин

Поне трима души са загинали при нови руски атаки в Източна Украйна, а при удар по Павлоград са ранени девет души, сред които четири деца. Двама от загиналите са в Днепропетровска област, а 68-годишен мъж е убит при атака с дрон в Харковска област.

На този фон президентът Володимир Зеленски предупреди, че Владимир Путин може да подготвя нова масова мобилизация на стотици хиляди руснаци, без тя да бъде официално обявена. Турция междувременно започна да ограничава преминаването на част от търговските кораби към Черно море заради зачестилите атаки срещу плавателни съдове.

Девет ранени в Павлоград, четири са деца

Руските сили са атакували Днепропетровска област повече от 40 пъти в рамките на съботния ден с дронове, артилерия и авиобомби, съобщи областният управител Олександър Ганжа. Двама души са загинали, а двама са били ранени при ударите в областта. Повредени са административни сгради, магазин, жилищни имоти и автомобили.

При отделна атака срещу Павлоград броят на пострадалите достигна девет. Сред тях са четири деца - момичета на три месеца и три години и момчета на пет и шест години. Двама възрастни са приети в болница, като 58-годишна жена е в тежко състояние.

Смъртоносен дрон в Харковска област

В Харковска област 68-годишен мъж е загинал при удар с FPV дрон в селището Кившаривка в Купянски район. При друга атака 46-годишна жена е била ранена, а при удар с дрон в Харков е повреден и газопровод. Украинските власти съобщиха и за смъртта на още един мъж вследствие на атака, извършена ден по-рано.

Отделно от бойните действия авария в енергиен обект остави без ток около 99 000 абонати в Черниговска област. Прекъсванията са засегнали Черниговски и Корюковски район.

Зеленски: Путин подготвя скрита мобилизация

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Кремъл може да подготвя призоваването на още стотици хиляди руснаци, без да обявява официално нова масова мобилизация. Според него подобен ход би имал за цел не само да увеличи силите срещу Украйна, но и да упражни психологически натиск върху европейските държави.

Зеленски твърди, че Путин не показва готовност да прекрати войната при "справедливи условия" и може да продължи ескалацията в опит да постигне поне символични успехи, с които да оправдае големите руски загуби. Украинският президент заяви още, че след засилването на украинските удари дълбоко в Русия Москва е изградила три ешелона за противовъздушна отбрана около столицата.

Турция започна да спира част от корабите

Заради зачестилите нападения срещу търговски съдове Турция ограничава движението на част от корабите към Черно море, съобщи "Блумбърг", позовавайки се на запознати източници. На някои кораби, пътуващи към руския Новоросийск - ключов център за износ на петрол и зърно - е било съобщено, че в момента не се издават разрешителни за транзит или че разглеждането на заявленията през Дарданелите ще отнеме повече време.

Според източниците на агенцията в отделни случаи ограниченията засягат и съдове, насочени към украински пристанища. Турските власти не са дали публично обяснение за мярката. Корабите, пътуващи към български и турски пристанища, са продължили да преминават през Дарданелите според данните за морския трафик, цитирани от "Блумбърг".

По-рано турското външно министерство съобщи, че членове на екипажи, включително турски граждани, са били ранени при атаки с дронове срещу два кораба с турска собственост. Анкара вече поиска от Русия и Украйна мораториум върху атаките срещу кораби в Черно море