Зеленски получи тревожен сигнал от украинците

Украинският президент Володимир Зеленски е паднал до шесто място по доверие сред водещите фигури в страната, като пред него вече се нареждат няколко от най-популярните военни и бившият министър на отбраната Михайло Федоров. Едва 18% от участниците в ново проучване на Центъра за социални и маркетингови изследвания СОЦИС заявяват, че имат пълно доверие на държавния глава.

Допитването идва непосредствено след необичайните за воюваща Украйна протести срещу отстраняването на Федоров и поредицата от рокади във военното ръководство. На върха е бившият главнокомандващ Валерий Залужни, който сега е посланик във Великобритания.

Залужни дръпна далеч напред

Пълно доверие на Залужни имат 37,1% от анкетираните, а още 27,8% заявяват, че по-скоро му се доверяват. Така положителните оценки за бившия главнокомандващ достигат близо 65%.

При Зеленски картината е значително по-тежка. Освен 18-те процента пълно доверие, 24,5% казват, че донякъде му вярват. Други 17% заявяват, че имат малко доверие в президента, а 37% - че изобщо не му се доверяват.

На второ място се нарежда Михайло Федоров, чието уволнение от Министерството на отбраната предизвика демонстрации в Киев и други големи градове. На 31 юли хиляди украинци излязоха отново по улиците на столицата с искане той да бъде върнат на поста и с настояване за повече прозрачност при решенията за военното ръководство.

Военните изпревариха президента

Трети в класацията е командирът на Силите за безпилотни системи Роберт Бровди. След него са новият главнокомандващ на украинските въоръжени сили Михайло Драпатий и ръководителят на президентската администрация Кирило Буданов. Едва след тях идва Зеленски.

Резултатът продължава тенденция, отчетена и преди юлската политическа буря. Проучване на група „Рейтинг“ от 20-21 юли показваше 70% доверие към Залужни, 65% към Федоров, 62% към Буданов и 59% към Зеленски.

Двете изследвания използват различни въпроси и методика и затова процентите не могат да бъдат сравнявани механично. И при двете обаче се вижда една и съща политически чувствителна тенденция - най-разпознаваемите фигури от военното и отбранителното ръководство събират по-високо доверие от президента.

Протестите промениха атмосферата

Политическото напрежение избухна след решението на Зеленски да освободи популярния Федоров, който беше свързван със сериозното ускоряване на технологичните и дроновите реформи във въоръжените сили. Недоволството прерасна в серия от демонстрации, а впоследствие Зеленски освободи и главнокомандващия Олександър Сирски и постави на негово място Драпатий.

Анкетата на СОЦИС е проведена между 28 юли и 2 август сред 2000 украинци - в момент, когато спорът за кадровите решения в отбраната вече беше излязъл от институциите и се беше прехвърлил на улицата.