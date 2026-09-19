Евродепутат изтри усмивката на Гюров. Звучен шамар

Евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев изтри лъскавата усмивка на Андрей Гюров и му зашлеви звучен политически шамар. Радев обясни в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" защо подкрепя на изборите Илияна Йотова, а не Андрей Гюров, който се опитва да се представи като десен кандидат.

Попитан защо е избрал Йотова вместо Андрей Гюров, Радев се позова на съвместната си работа с нея. „Илияна Йотова е надмогвала тесните партийни интереси и продължава да работи в интерес на България“, заяви той.

Снимка: НоваНюз

В същото време Радев разкри най-подмолната дейност на политическата сила, от която идва Гюров. Той потвърди, че представители на ПП-ДБ през годините са изпращали сигнали до европейските институции срещу България и в защита на вътрешнополитически позиции. Радев смята, че за разлика от Йотова, ПП-ДБ и Гюров не работят за обединение.

Радев защити решението си да се включи в инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова за президент. В „Офанзива с Любо Огнянов“ той заяви, че не вижда противоречие между подкрепата си за нейната кандидатура и членството си в ГЕРБ, тъй като партията няма собствен кандидат на президентските избори.

„Вътрешно противоречие няма, защото на тези избори партия ГЕРБ реши, че няма да издига кандидат. Ние нямаме собствен кандидат. Ако имахме такъв, аз щях да работя за него и активно да водя кампания“, заяви Радев.

Той обясни, че след като получил поканата от Йотова, първо уведомил лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и ръководството на партията. По думите му изчакал и окончателното решение формацията да не влиза в президентската надпревара със своя кандидат.

„Разбира се, обсъдихме с господин Борисов тази покана. Изчакахме да видим какво ще бъде решението на партията. Без одобрението на ръководството - аз съм в тази партия от 20 години - никога не бих действал на своя глава“, подчерта евродепутатът.

Радев обясни решението си на влезе в инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова за президент, с впечатленията, натрупани от съвместната им работа в Европейския парламент. По думите му двамата са работили за България - по теми, свързани с Шенген, механизма за наблюдение над България и Румъния и електронното правосъдие.

„Виждам в нея много диалогичен човек. Виждам човек, който надхвърля тесните партийни интереси. Ние работихме заедно много добре в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи“, заяви Радев.

Той припомни, че по това време Йотова е била част от групата на социалистите, а той - от Европейската народна партия, но според него политическите им различия не са възпрепятствали съвместната им работа.

„Винаги, когато ставаше въпрос за интересите на България, Илияна Йотова беше един от партньорите, с които успявахме заедно с други колеги да прокарваме българския интерес. И успяхме - свалихме мониторинга, България влезе в Шенген“, каза той.

Евродепутатът коментира и факта, че в инициативния комитет за Йотова участват представители на различни политически сили, включително фигури от левицата. „Това, че съм се включил да подкрепя мажоритарния кандидат Илияна Йотова, по никакъв начин не ни сближава идеологически. Аз съм десен човек. Тук гласуваме за мажоритарни кандидати“, заяви Радев.

Той подчерта, че подкрепата му е персонална и не означава промяна на политическата му принадлежност. „Позволил съм си да подкрепя човек, за когото наистина съм убеден в качествата му и човек, който работи за интересите на България. Това, че имаме идеологически различия в политиките и във външната политика, по никакъв начин не омаловажава качествата на Илияна Йотова“, каза Радев.

На въпрос дали решението му може да доведе до раздяла с ГЕРБ, евродепутатът беше категоричен, че няма подобно намерение. „Аз съм от 20 години в ГЕРБ. Това е единствената партия, в която съм членувал. Мисля, че докато се занимавам с политика, ще остана член на ГЕРБ“, заяви той.

Според него участието му в инициативния комитет не нарушава устава на партията и не е действие, предприето без знанието на нейното ръководство. Радев коментира и решението на ГЕРБ да не издига собствен кандидат. По думите му то не е стратегическа грешка. Той посочи, че партията насочва вниманието си към предстоящите местни избори.