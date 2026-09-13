Социолози: ГЕРБ избра по-малката загуба, но големият тест тепърва идва

ГЕРБ влиза в президентските избори в положение, в което досега не е попадала - без собствен кандидат, без ясно поле, около което да мобилизира избирателите си, и с реален риск част от тях да потърсят политически дом другаде. Според социолозите Боряна Димитрова и Добромир Живков решението партията да остане извън пряката битка за „Дондуков“ 2 не премахва проблема, а само избира по-малката от две възможни загуби.

ГЕРБ официално обяви на 8 септември, че няма да издига кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври.

За първи път ГЕРБ изглеждаше без отговор

Според Боряна Димитрова партията е попаднала в необичайно трудна ситуация още преди началото на истинската кампания. „ГЕРБ може би за първи път беше в толкова трудна ситуация да излъчва недоумение и затруднение дали да издига и кого да издигне за кандидат-президент“, коментира тя пред бТВ.

По думите й изборът всъщност е бил между две неблагоприятни решения. Ако ГЕРБ издигне кандидат и той остане трети, партията рискува публично да покаже отслабване на собствената си електорална тежест. Ако не издигне никого, плаща политическата цена на оттеглянето от президентската битка. „И в двата случая беше в губеща позиция“, обобщи Димитрова. Според нея в крайна сметка е предпочетен вариантът, при който партията поема политическата, но избягва непосредствената електорална щета от възможен слаб резултат.

Президентският вот може да покаже колко тежи партията

Най-неприятният сценарий за ГЕРБ би бил президентските избори да се превърнат в своеобразно преброяване на реалната подкрепа за партията. Димитрова посочи, че при наличие на ерозия подобен вот би бил публичен тест за политическата и електоралната й сила - именно тест, който ръководството очевидно предпочита да избегне.

Това обаче не означава, че проблемът изчезва. Според социолога изпитанието просто се отлага. „Развръзката ще дойде на местните избори“, заяви тя, като подчерта, че сегашните ходове на ГЕРБ ще покажат ефекта си именно тогава. С други думи, отказът от собствен кандидат може да спести един риск през октомври, но да създаде друг - партията да загуби контрол върху част от избирателите си преди следващия голям политически сблъсък.

Електоратът на ГЕРБ се превръща в голямата неизвестна

Димитрова нарече избирателите на ГЕРБ „основното подвижно тяло“ в тези избори. Причината е проста - без партийна двойка няма автоматичен отговор къде ще отидат тези гласове, а именно поведението им може да се окаже решаващо за втория тур.

Социологът не изключи част от този вот да се насочи към Андрей Гюров и Георги Кандев. Двойката е издигната от инициативен комитет и вече е регистрирана от ЦИК за изборите на 25 октомври. „Тук е и рискът пред ГЕРБ на следващи избори избирателите да проявят една по-трайна лоялност към други политически сили“, предупреди Димитрова.

Именно това е далеч по-сериозната опасност за партията от загубата на един президентски вот. Един избирател, който веднъж гласува за друга политическа опция, може да установи, че тя му е приемлива и на следващи избори. Ако подобно движение стане по-масово, ГЕРБ вече няма да говори за временна тактика, а за реално разместване на собствената си електорална основа.

Това е исторически момент

Добромир Живков също определи решението като безпрецедентно за партията. „Това е исторически момент - ГЕРБ нямат собствен кандидат“, заяви той. Макар и предишни кандидатпрезидентски двойки да са били издигани с подкрепата на ГЕРБ, а не непременно като чисто партийни номинации, според Живков сегашната ситуация е качествено различна.

Тя показва и промяна в политическата среда, в която партията вече не може автоматично да превърне размера си в удобна президентска кандидатура. Официалното решение да не бъде издиган никой дойде след дни на колебания и различни сигнали от ГЕРБ, като самият Бойко Борисов аргументира отказа с тезата, че собствен кандидат би бил „услуга“ за Илияна Йотова.

Общ кандидат с ПП също е изглеждал като капан

Живков смята, че вариантът за обща кандидатура между ГЕРБ и ПП също би нанесъл щети и на двете формации. Подобна конструкция би размазала политическите им различия точно преди вот, в който геополитическите и ценностните разделения вероятно ще играят сериозна роля.

Според него при по-силно противопоставяне по оста ляво-дясно и по международни теми може да се стигне до допълнителна мобилизация в полза на Гюров и Кандев на евентуален втори тур. Така опитът на ГЕРБ да намери безопасен партньорски вариант също би могъл да се превърне в политическа загуба.

Отказът реши един проблем и създаде друг

За ГЕРБ в момента няма незабавен риск собствен кандидат да остане трети и да даде числово измерение на евентуална ерозия. Но цената е друга - партията влиза в най-важния мажоритарен национален вот без лице, около което да събере хората си, и без гаранция къде ще отидат гласовете им.

Тъкмо затова президентските избори може да се окажат много по-важни за ГЕРБ, отколкото изглежда на пръв поглед. Партията няма да губи собствен кандидат, но може да започне да губи избиратели. А според предупреждението на Боряна Димитрова истинската опасност е част от тях да открият друг избор и след това да не се върнат.