Крум Зарков посочи големия коз на Йотова за вота

Илияна Йотова влиза в президентската битка със собствен политически капитал, дългогодишен европейски опит и успешно присъствие в президентската институция. Това подчерта председателят на БСП Крум Зарков, който е и съпредседател на инициативния комитет, издигнал Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент.

Според него подкрепата за кандидат-президентската двойка не трябва да се търси като механичен сбор от партийни гласове - Йотова има свои основания да поиска доверието на избирателите. Предстоящият вот няма да бъде предрешен, но Зарков е категоричен, че двойката влиза в него със сериозен политически и обществен потенциал.

Йотова влиза с опит от България и Европа

Една от най-силните страни на кандидатурата според Зарков е политическият път на Илияна Йотова. Той направи разграничение с началото на президентската кариера на Румен Радев, който през 2016 г. влезе в политиката като сравнително непозната фигура извън военните среди.

„Румен Радев влезе като президент сравнително непознат за политическите среди в България и извън тях, извън България, и излезе с рекорден рейтинг“, заяви Зарков пред НоваНюз.

При Йотова началната позиция е различна. „Илияна Йотова влиза като естествено продължение на най-успешна политическа дейност, добре позната в България и в Европа, и излиза също така от успешно президентстване преди това“, подчерта лидерът на БСП.

Това е и една от основните линии, с които двойката Йотова-Вълчев тръгва към изборите. Зад кандидатурата вече застана широк инициативен комитет с представители на науката, културата, спорта, журналистиката и политиката. Сред членовете му има фигури с различна професионална и политическа биография, което при учредяването бе представено като стремеж кандидатурата да излезе извън тесните партийни рамки.

Вълчев постави акцента върху диалога

Кирил Вълчев също очерта една от идеите, около които кандидат-президентската двойка ще гради посланията си - търсенето на съгласие чрез разговор, а не чрез задълбочаване на политическите разделения.

„С госпожа Йотова имаме общо разбиране как трябва да се стига до съгласията - с диалог, с разговор“, заяви Вълчев след учредяването на инициативния комитет.

Така двойката влиза в кампанията с две различни, но допълващи се биографии - Йотова с дългогодишен политически, европейски и президентски опит, а Вълчев с публична и журналистическа кариера и заявка за диалог като основен инструмент на президентската институция.

Подкрепата не може да се приема за даденост

Въпреки увереността в качествата на кандидатурата Зарков предупреди, че би било грешка някой да смята определени гласове за предварително осигурени. „Това би било наивно. Аз мисля, че Илияна Йотова има собствени основания да търси подкрепа“, заяви той.

БСП вече работи за максимална мобилизация на традиционните си избиратели, но според Зарков президентският вот има различна логика от парламентарните избори. Именно затова кампанията трябва да убеди и хора извън твърдото партийно ядро.

Този подход се вижда и в начина, по който е издигната двойката - чрез инициативен комитет, а не като чисто партийна номинация. БСП дори оттегли собствената си регистрация за участие в президентския вот, след като Зарков внесе молба пред ЦИК за прекратяване на процедурата.

Гласовете за Радев не се наследяват автоматично

Зарков коментира и електоралния резултат на „Прогресивна България“, като предупреди, че той не може механично да бъде пренасян към който и да е кандидат на президентските избори.

Според него значителна част от тази подкрепа е била персонално свързана с Румен Радев. „Те не са точно на „Прогресивна България“, доколкото голямата подкрепа, която тази партия получи, се дължи на един човек. Той се казва Румен Радев“, каза Зарков.

„Хората гласуваха за него, не за партията му, която тепърва се изгражда и която тепърва ще получава своето лице“, добави той.

Точно затова според председателя на БСП Йотова трябва да води собствена кампания и да търси доверие на базата на личния си политически път, поведението си в институциите и идеите си за бъдещето на президентството.

Ходът на Борисов пренареди терена

Другата голяма тема е решението на ГЕРБ да не издига собствен кандидат. Това е безпрецедентен ход за партията - за първи път от създаването си тя няма да участва със своя регистрация в президентски избори.

Зарков обаче не смята, че решението трябва автоматично да бъде тълкувано като подкрепа за някоя от вече обявените двойки. Според него става дума преди всичко за политическа сметка на Бойко Борисов. „Това е тактически ход, който да му позволи да тръгне добре в началото на следващата година към местните избори, които са ключово важни за всяка партия“, коментира Зарков.

Той подчерта, че всяка политическа сила сама решава дали да участва в определени избори и това решение трябва да бъде уважавано. Отказът на най-голямата традиционна дясноцентристка партия от собствен кандидат обаче неизбежно освобождава значителен електорален терен и прави поведението на нейните избиратели една от големите неизвестни на кампанията.

Вотът няма да бъде референдум за Радев

Зарков не очаква президентските избори да се превърнат и в пряко гласуване „за“ или „против“ първите месеци от управлението на Румен Радев. „Тези президентски избори, разбира се, се провеждат в определена политическа обстановка и тя е доминирана от едно ново управление, но те не са вот на доверие или недоверие за управлението“, каза той.

Така битката за „Дондуков“ 2 според него трябва да бъде водена преди всичко около личностите, техния опит и представата им за президентската институция, а не като продължение на парламентарния сблъсък.

До изборите на 25 октомври остава малко повече от месец. Илияна Йотова и Кирил Вълчев вече имат инициативен комитет с широко обществено представителство, а първите послания на двойката очертават кампания около политическия опит, европейската тежест, диалога и способността на президентската институция да бъде място за съгласие в силно разделена политическа среда.