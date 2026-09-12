Иван Христанов: Президент не се измисля вчера, аз се боря за балотаж

Иван Христанов влезе в президентската кампания с директна заявка за балотаж и с ясно разграничение от двойката Андрей Гюров-Георги Кандев. Бившият министър на земеделието твърди, че в момента се намира в челната тройка и ще води кампания за достигане до втория тур, а не просто за символично участие. По думите му той и Гюров-Кандев не разчитат на един и същи електорат, което според Христанов прави опитите да бъдат поставяни в общ политически сегмент подвеждащи.

„Един кандидат за президент трябва да излезе и да се заяви рано, за да имат време хората да го опознаят. Да му проверят гардероба, да имат време да проверят за мръсотии и съответно на изборите да има един прозрачен кандидат“, заяви Христанов пред БНТ.

Той използва именно ранното обявяване и продължителната подготовка като една от основните разлики между собствената си кандидатура и част от останалите претенденти. Според него президентска кампания не може да се сглобява в последния момент и да разчита единствено на партийна аритметика.

„Започнахме нашата подготовка преди 15 месеца, търсихме подкрепа, разговаряхме с всички формации, които днес се опитват да излъчат кандидат. Ние не започваме вчера, няма спонтанно решение тук“, каза Христанов.

Тази реплика носи и ясен политически упрек към кандидатури, които се появиха по-късно в кампанията и тепърва се опитват да съберат подкрепа около себе си. Христанов фактически поставя двойката Гюров-Кандев извън собствената си политическа ниша и отхвърля тезата, че между тях се води битка за едни и същи гласове.

По думите му различието не е само персонално, а и електорално. Христанов смята, че неговата кандидатура търси подкрепа извън тесните партийни ядра и не трябва да бъде разглеждана като конкурент на Гюров-Кандев в рамките на един и същи избирателен корпус.

Това е и един от най-важните елементи в стратегията му - вместо да влиза в пряка война с близки по политически произход кандидати, той се опитва да се позиционира като самостоятелна фигура, която може да привлича гласове от различни групи.

„България има нужда от силен президент, защото няма как да имаме силен коректив на изпълнителната и законодателната власт, ако президентът е слаб“, заяви Христанов.

Той определи собствената си кандидатура като такава на „човек с опит“ и направи критична равносметка на институцията през последните десетилетия.

По думите му за 36 години България е имала „множество слаби президенти“, а това според него е една от причините президентската институция да не успява винаги да изпълнява ролята на реален коректив.

Христанов заяви, че няма намерение да превръща кампанията в персонална война. „Искам от колегите силни кампании, а не да се замеряме с пясък. Аз отказвам да участвам в такъв тип кампании“, каза той.

Въпреки този тон той очерта достатъчно ясна разделителна линия с конкурентите си. Посланието му към Гюров-Кандев е, че не ги приема като кандидати, които черпят от неговия електорат, а към всички късно заявили се претенденти - че президентската битка изисква продължителна подготовка, а не политическа импровизация.

Най-силната му заявка обаче остава очакването за втори тур. Христанов каза, че се бори за балотаж, защото според данните, с които разполага, в момента е сред първите трима кандидати.