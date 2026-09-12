Иван Христанов: Президент не се измисля вчера, аз се боря за балотаж
Той противопостави 15-месечната си подготовка на по-късно появили се кандидатури и заяви, че България има нужда от силен държавен глава
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Той противопостави 15-месечната си подготовка на по-късно появили се кандидатури и заяви, че България има нужда от силен държавен глава
След месеци разговори за дясно обединение партията се оттегля от същинското състезание и оставя собствените си симпатизанти сами да решат кого да подк...
Бившият втори човек в партията твърди, че ГЕРБ е загубила профила, периферията и част от силните си местни структури
Борис Анзов влиза в надпреварата след двойката Гюров-Кандев и добавя още цвят към кампанията
Лидерът на ГЕРБ обвини формацията, че е превърнала ВСС в по-важна битка от президентската кампания
Причината наглед не е логична
По думите му около президента се е събрала обществена подкрепа, каквато не е виждал от втория мандат на Георги Първанов
Страхът от трето място се сблъсква с тревогата, че отказът от кандидат може да обезвери активистите и да удари партията на местните избори
Структури настояват за собствен кандидат, но в партията расте страхът, че втори претендент вдясно ще помогне на съперниците
Ейми Актън не е пострадала, заподозреният е задържан
Сръбската прогресивна партия го избра единодушно да води листата „Обединена Сърбия“ на предсрочния парламентарен вот
Калин Каменов е сред обсъжданите имена, а в партията предстои решаващ избор за кандидатурата
Депутатът от ПБ очерта трите приоритета за Бюджет 2027 и заяви, че връщането на справедливостта е основната задача на управлението
Според него кандидатът, стигнал до балотаж срещу нея, ще се позиционира като основна опозиция на „Прогресивна България“
Бившият премиер влезе в битката като „работещ българин“, въоръжен с различна социология и разказ за спокойна актриса
Според него само силното състезание може да даде силен президент на България
Политолози очакват оспорван балотаж и тежък избор за ГЕРБ кого да подкрепи
TopPresa свързва евентуалната промяна в кандидатпрезидентската двойка с вътрешнополитически съображения
Името му беше свързвано с Радев, Борисов и ДПС, но той затвори вратата към „Дондуков“ 2
Пред „Новите умове“ той призова за отговорен избор и защити стратегическите решения на ГЕРБ