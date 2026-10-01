Волгин с ключово послание за България: Да върнем решенията в София

България трябва да бъде много по-независима държава, а решенията за нейното бъдеще да се вземат в София, а не да се чакат указания отвън. Това заяви пред БНТ Петър Волгин, кандидат за вицепрезидент от „Възраждане“ в двойка с кандидата за президент Костадин Костадинов.

„Много българи искат България да стане една много по-различна държава от гледна точка на нейната независимост. Управляващите да взимат решенията си в София, а да не чакат някой да им нареди отвън или да им подскаже отвън към кой съюз да се присъединят. За мен това е достойно да бъде национална кауза, независимо какви сме - консерватори, либерали“, заяви Волгин.

Според него в предизборната кампания най-важни са посланията, а не нейната продължителност. Той постави като основна тема идеята за национална независимост и по-самостоятелно поведение на българските институции във външната политика.

„Каузата трябва да е свързана с националния ни идеал. Националният ни идеал трябва да бъде да сме независима държава“, категоричен е Волгин.

По думите му оттук нататък усилията трябва да бъдат насочени към укрепване на способността на България сама да отстоява позициите си и при отношенията със своите международни партньори.

„Отсега нататък трябва да работим за собствената си независимост, да имаме политици, които да отстояват тази независимост и при разговорите си с чуждите партньори“, заяви кандидатът за вицепрезидент.

Волгин постави акцент и върху условията за живот в страната. Според него една от големите цели пред държавата трябва да бъде българите да виждат перспектива за себе си и семействата си именно в България, а не да търсят по-добър живот зад граница.

„България трябва да работи така, че сънародниците ни да се чувстват много по-добре в родината си, отколкото в чужбина“, каза той.

Волгин направи и разграничение между държавника и политика, като според него истинският държавник трябва да мисли отвъд отделните политически битки и да поставя на първо място дългосрочния интерес на страната.

„Държавникът работи за по-доброто бъдеще на България, докато обикновеният политик работи за различни отделни каузи“, заяви Петър Волгин.