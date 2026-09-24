Кирил Вълчев: Кандидатирам се, за да се отблагодаря на България

Най-голямата опозиция на президентските избори няма да бъде някоя от кандидатските двойки, а хората, които решат да останат вкъщи. Това заяви кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев, който участва във вота заедно с Илияна Йотова. В интервю за БНТ той отправи призив за висока избирателна активност, говори за президентството като място за съгласие вместо за непрекъсната политическа конфронтация и обясни защо е решил да влезе в надпреварата - като начин да се „отблагодари“ на България за получените възможности. Двойката Йотова-Вълчев е регистрирана от ЦИК за изборите на 25 октомври като издигната от инициативен комитет.

Най-голямата опозиция ще бъдат хората, които няма да гласуват

Вълчев постави избирателната активност в центъра на посланието си и подчерта, че наличието на много кандидати дава възможност на всеки избирател да търси представителство според собствените си убеждения.

„Ако говорим сега за тези избори, най-голямата опозиция ще бъдат хората, които няма да гласуват. И затова използвам всички възможности, за да казвам: имаме 27 кандидати. По две - 54. Всеки би трябвало да се опита да намери своето представителство и да участва в изборите. Затова и с удовлетворение гледам на силните кандидатури от всички страни, които се явяват на тези избори, и се надявам да се получи хубав разговор с тях“, каза той.

Това е и една от основните линии, които Вълчев очерта за ролята на президентската институция - не като още един център на политическа война, а като място, в което различните позиции могат да разговарят.

От правото и журналистиката към президентската институция

На въпрос кога е решил да остави журналистиката и да влезе в политиката Вълчев акцентира върху другата голяма част от професионалния си път - правото. Той е завършил Националната гимназия за древни езици и култури и Юридическия факултет на Софийския университет, а повече от 20 години работи като адвокат основно в областта на интелектуалната собственост.

„Аз завърших Юридическия факултет на Софийския университет и съм много благодарен на моите учители и в Класическата гимназия преди това, които ме караха да уча много. И на двете места завърших с отличие. След това работих повече от 20 години като адвокат“, разказа Вълчев.

Паралелно с това в продължение на 28 години той е автор на обзорното предаване „Седмицата“ по Дарик радио. От 2021 г. ръководи Българската телеграфна агенция, като през януари 2026 г. започна втори мандат като неин генерален директор.

Според Вълчев именно съчетаването на правния и журналистическия му опит може да бъде полезно в президентството - едновременно за познаване на конституционните и правните механизми и за способността да се води диалог с хора с различни позиции.

Искам да се отблагодаря на родината си

Личният мотив за кандидатурата Вълчев описа през отношението си към България. „Реших да го направя, за да се отблагодаря за всичко, което получих от родината си. Да започнем от грижата, обичта на родителите ми, усилията на учителите ми, след това този шанс да имам добра работа“, заяви той.

Вълчев разказа, че пътуванията му по света са му дали възможност да сравнява България с много други държави. „Аз успях да сравня България и да разбера колко хубаво място е тя. Мога да сравня колко хубав и добър е българският народ. И идва едно време, в което човек се замисля за това, че трябва да се отплатиш за това, което си получил от прекрасната си родина“, каза кандидатът за вицепрезидент.

Никога не е бил член на партия

Вълчев подчерта и надпартийния характер на личната си биография. „Аз никога не съм бил в политическа партия“, заяви той и посочи като свой ориентир начина, по който Симеон Радев описва българските политици в „Строителите на съвременна България“ - различни и понякога ожесточено противопоставени, но разглеждани през желанието им да направят нещо за страната.

По думите му дългогодишната работа в журналистиката го е научила да търси човешкото и доброто дори в хора, с които не е съгласен. „Може да са грешили, но най-важното е да се опитваш във всеки човек да видиш доброто, което Господ е вложил в него. А това, че бърка, това е човешко“, каза той.

България ни събира всички

Тъкмо тази философия Вълчев пренася и към разбирането си за президентството. „Идеята на Конституцията е президентската институция да осигурява възможност за постигане на съгласие. България ни събира всички. И всъщност това е мястото, в което трябва да се водят разговори по важните неща, така че най-накрая да се разбираме, а не да сме в една вечна караница“, заяви той.

Вълчев защити и съществуването на институцията на вицепрезидента. Според него няма смисъл кандидат за определена длъжност да започва кампанията си с искане да се променят нейните конституционни правомощия.

Той разказа, че Йотова му е споделяла колко трудно е през последните месеци да съчетава функциите на президент с правомощията, които обичайно могат да бъдат възлагани на вицепрезидента. „Това е една нелека работа“, подчерта Вълчев.

За критиката: действията, а не човекът

Кандидатът за вицепрезидент заяви, че не вижда проблема в това при необходимост да има различно мнение от президента, но очерта начина, по който според него трябва да се отправя критика.

„Аз винаги съм смятал, че трябва да критикуваш действия, а не да раздаваш оценки на хората. Това беше, впрочем, и работата ми в БТА. Знаете, че там не се използват прилагателни. Много по-силно е да използваш глаголи“, каза той.

Йотова и Вълчев: „Горди българи“

Във външната политика Вълчев определи себе си и Илияна Йотова като „горди българи“. Според изложената от него позиция България трябва да защитава националния си интерес, но едновременно с това активно да участва във формирането на европейските решения, а не само да ги следва.

По отношение на войната в Украйна неговата позиция е, че изходът трябва да бъде търсен дипломатически. „Единственият път наистина са преговорите“, заяви Вълчев.

Кандидатурата на Илияна Йотова за президент и Кирил Вълчев за вицепрезидент беше официално регистрирана от ЦИК на 22 септември. Инициативният комитет е представил списък с 10 270 подписа на избиратели, като ЦИК е установила изпълнението на законовото изискване за необходимата подкрепа за регистрацията на независимата двойка.