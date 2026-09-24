Държавата пренарежда данъците (ОБЗОР)

Министерството на финансите подготвя една от най-мащабните промени в данъчното законодателство за последните години. Пакетът за 2027 г. едновременно раздава облекчения на родители и малък бизнес и търси повече приходи от банки, застрахователи, търговски вериги, телекоми, хазарт и собствениците на мощни автомобили. Данъчните оценки на имотите тръгват нагоре, ваучерите за храна почти се удвояват, но вече ще се облагат. Общият ефект от приходните мерки е изчислен на 1,4 млрд. евро, а нетният - на 1,123 млрд. евро.

Целта е повече приходи и по-малко сива икономика

„Пакетът от данъчни и приходни мерки за 2027 г. има за цел да осигури устойчиво нарастване на бюджетните приходи, включително намаляване дела на сивата икономика чрез повишаване на събираемостта на приходите“, обяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Наред с новите налози обаче има и редица преференции за семейства и предприятия.

Една от най-осезаемите е за родителите. Данъчната основа за едно дете ще може да се намалява с 5000 евро вместо с 6000 лв., за две деца - с 8000 евро вместо с 12 000 лв., а за три и повече - с 11 000 евро вместо с 18 000 лв. При дете с увреждане облекчението скача от 12 000 лв. на 10 000 евро. Това не са пари, които държавата директно изплаща, а суми, с които се намалява облагаемият доход.

За първи път се въвежда и облекчение за „детско развитие“. Родителите ще могат да приспадат доказани разходи за образование, здраве, спорт, танци и други занимания - до 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две и 6000 евро за три или повече. „Идеята е тези разходи да се приспадат от годишната данъчна основа на работещите родители“, обясни Петкова. Фактурите и касовите бележки няма да се прилагат към декларацията, но трябва да се пазят при евентуална проверка от НАП. Така МФ цели едновременно да помогне на семействата и да извади част от частните уроци и занимания от сивия сектор.

ДДС нагоре като праг, но контролът става по-строг

Прагът за задължителна регистрация по ДДС ще бъде увеличен от 51 130 на 75 000 евро. Идеята е по-малките и стартиращите компании да бъдат освободени от част от административната тежест, като доброволната регистрация остава. В същото време строителството влиза под по-строг контрол - при облагаеми сделки със земя и нови сгради ще има задължителна регистрация по ДДС, за да се пресекат схеми, при които всички апартаменти се продават, преди фирмата формално да попадне в режима.

От 2028 г. идва и задължително електронно фактуриране за вътрешните сделки между фирми. НАП ще изгради специална платформа, през която фактурите ще се потвърждават, а целта е едновременно по-малко бумащина и по-трудно укриване на ДДС. В първоначалните разчети се предвижда и отпадане на сегашните дневници за покупки и продажби и преминаване към предварително подготвени от приходната администрация данни.

Бизнесът получава облекчения, но и нови данъци

Прагът, под който техника, машини и софтуер могат веднага да бъдат признати за разход, се увеличава от 700 лв. на 1000 евро. Данъчните загуби вече ще могат да се пренасят не пет, а десет години, но за една година ще могат да покриват най-много 70% от печалбата. За техника за изкуствен интелект, високопроизводителни компютри и сървъри се въвежда ускорена амортизация - инвестицията ще може да бъде призната много по-бързо за данъчни цели.

В същото време данъкът върху разходите за фирмени активи, използвани лично от управители, съдружници и директори, се увеличава от 3 на 7%. Това предложение беше потвърдено и при представянето на пакета.

Ваучерите за храна също се променят чувствително. Максималният размер става 200 евро месечно вместо сегашните около 102 евро, а общата годишна квота се увеличава от 818 млн. на 1,5 млрд. евро. Върху ваучера обаче ще има 7% окончателен данък. „Лицето може да получи максимално 186 евро месечен ваучер“, обясни Петкова. Осигуровки няма да се дължат.

33% върху свръхпечалбата

Най-политически чувствителната мярка е еднократният данък върху свръхпечалбата за 2027 г. Той ще обхване банки, застрахователи и презастрахователи, телекоми, обменни бюра, компании за бързи кредити и търговци с поне пет хранителни магазина. Според МФ именно тези сектори формират около 60% от установените свръхпечалби.

Механизмът е следният - за всяка компания ще се изчисли собствената й средна печалба за 2020-2025 г., към нея ще се добавят 20%, приемани за нормален ръст, а всичко над това през 2027 г. ще се облага с 33%. „За всяко предприятие се взима неговата история, т.е. няма усредняване“, подчерта Петкова. 90% от очаквания данък ще се внася авансово още през 2027 г.

Петкова отхвърли тезата, че налогът непременно ще доведе до по-високи цени. „Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, а не до увеличаване. Ако намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба“, заяви тя. Допълнителните приходи трябва да финансират част от облекченията за родители и по-високия праг за ДДС.

Акциз за мощните автомобили

Нова сметка очаква и собствениците на автомобили над 250 киловата, или приблизително 340 конски сили. При нов автомобил акцизът ще е 10 000 евро плюс 10 евро за всеки киловат над прага, а при употребяван - 5000 евро плюс 8 евро на киловат. Плащането ще е при първа регистрация или внос. Линейки, пожарни и други специализирани автомобили са изключени.

Затяга се и контролът върху останалите акцизни стоки. Предвижда се забрана алкохол и цигари да се продават чрез онлайн обяви, социални мрежи и приложения, митниците ще могат да искат блокиране на сайтове и профили, а транспортните и спедиторските компании ще подават информация за превозите. Акцизните декларации ще станат изцяло електронни, а режимът за ракията от малки дестилерии също се затяга.

Хазартът влиза под много по-тежък режим

При хазарта промените са цял пакет. Тримесечният налог за един автомат се увеличава от 800 лв. на 600 евро, за игрална маса - от 22 000 лв. на 13 000 евро, а за друго оборудване - от 5000 лв. на 3000 евро. От 2028 г. наземните казина и зали ще преминат към облагане върху разликата между залозите и изплатените печалби с минимални месечни прагове, а игралните системи ще бъдат свързани дистанционно с НАП.

Вноските за социално отговорно поведение се удвояват - до 60 000 евро за онлайн залагания, 20 000 евро за казина и 10 000 евро за останалите игри. Въвеждат се и нови такси за производство, внос и разпространение на игрално оборудване - 50 000 евро за петгодишен и 100 000 евро за десетгодишен лиценз. Променливата част от държавната такса за операторите се покачва от 20 на 21% през 2027 г. и на 22% през 2028 г., като част от средствата ще се насочват към олимпийски федерации и професионални футболни клубове.

Рекламата на хазарт се забранява практически изцяло, включително по билбордове. Изключение остава рекламата, свързана със спортно спонсорство върху екипи и съоръжения. Чуждестранните онлайн оператори пък ще трябва да имат място на стопанска дейност в България. „Не може дейност, която се разрешава от държавата, в която участват български потребители, да не се облага на територията на страната“, мотивира промяната Петкова.

Имотите - нагоре със 100% за три години

Данъчните оценки на имотите ще се увеличават поетапно - с 30% през 2027 г., с още 35% през 2028 г. и с 35% през 2029 г. Така за три години МФ цели общо удвояване. Това не означава автоматично удвояване на данък сгради, защото размерът му зависи и от ставката, определяна от общината, но по-високата данъчна основа ще натисне налога нагоре. Новите оценки няма да се използват за такса смет там, където тя все още се изчислява на тази база.

Последната голяма промяна е за отчетите за устойчивост. Прагът скача от 50 млн. евро приходи и 500 служители на 450 млн. евро и 1000 служители. По сметки на Петкова така компаниите със задължение за подобен отчет ще намалеят от около 650 на около 20. Успоредно с това във всички данъчни закони, Закона за счетоводството и Закона за хазарта се актуализират глобите и имуществените санкции, голяма част от които не са променяни от 2006 г.

Всички тези текстове засега са предложения. Те трябва да минат през законодателната процедура, преди да станат действащи правила през 2027 и следващите години.