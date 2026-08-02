Руският център в София не плащал данъци, проверката още чака

НАП е установила, че Руският културно-информационен център в София развива облагаема стопанска дейност, но не е подавал годишни данъчни декларации и не е плащал данъци. Въпреки това възложената още през април ревизия за периода от 2021 до 2025 г. изобщо не е започнала. Причината според новото ръководство на приходната агенция е, че заповедта не може да бъде връчена. Документът вече е изпратен до руското посолство по дипломатически път, но отговор от посланик Елеонора Митрофанова няма.

Руският център се помещава в голяма сграда на столичната улица „Шипка“ и има статут на представителство на Руската федерация и чуждестранно юридическо лице. Официален парламентарен отговор по по-ранен казус посочва, че междуправителствената спогодба от 1975 г. за сградата не съдържа изрична разпоредба, предоставяща на центъра дипломатически имунитет.

Сигналът за платените „чаепития“

Случаят започва през пролетта на 2025 г., когато депутат сезира изпълнителната власт за платени събития, организирани в сградата на РКИЦ. Сред тях са „чаепития“, партита на училища и детски градини и други прояви, за които се събират пари.

Според сигнала приходите са представяни като резултат от „съвместна дейност“ и така са оставали извън облагането. Депутатът поиска от държавата да установи какви приходи получава руският център, декларира ли ги и плаща ли дължимите данъци.

Проверката на НАП се забави близо година, но в крайна сметка потвърди основната част от съмненията. Приходната агенция установи, че РКИЦ печели от стопанска дейност и от разпореждане с имущество в България, но не е подавал годишни данъчни декларации.

НАП потвърди задълженията на центъра

От приходната агенция посочват, че статутът на чуждестранно юридическо лице не освобождава РКИЦ от българските данъчни закони. Центърът трябва да подава декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане и при формирана печалба да внася съответния корпоративен данък.

Проверката е приключила на 20 март 2026 г. След установеното НАП е издала заповед за ревизия, която обхваща петгодишен период - от 1 януари 2021 до 31 декември 2025 г. Тогавашният изпълнителен директор на агенцията Милена Кръстанова съобщи през април, че ревизията вече е възложена.

Оказва се обаче, че това е останало само на хартия. През юни Борис Михайлов отново пое ръководството на НАП, а официалната страница на агенцията го посочва като настоящ изпълнителен директор.

Ревизията така и не е започнала

Новият директор съобщава, че ревизията не може да тръгне, защото заповедта не е връчена на Руския културно-информационен център. От обясненията не става ясно кога служители на НАП са посетили сградата, колко опита са направили и кой е отказал да приеме документа.

Михайлов е поискал съдействие от Министерството на външните работи. Ведомството е препратило заповедта „по официален дипломатически път до Посолството на Руската федерация в София“ с вербална нота от 9 юли 2026 г. и е поискало подписано копие от разписката.

„До момента такова не е постъпвало“, съобщава външният министър Велислава Петрова в писмен отговор до депутати. Така ревизията остава блокирана, а руското посолство не е дало отговор дали ще съдейства за връчването. Парламентарният въпрос за съдействието на МВнР е публикуван и в системата за парламентарен контрол.