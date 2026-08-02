17-годишен се бори за живота си след тежко падане с тротинетка

Момче на 17 години се бори за живота си след тежък инцидент с електрическа тротинетка между карловските села Войнягово и Дъбене. По предварителни данни младежът се движил със скорост, несъобразена с пътните условия, загубил контрол и паднал тежко върху платното. Той е настанен в болница в критично състояние.

Сигналът за произшествието е подаден в Районното управление в Карлово около 17:00 часа на 1 август. На мястото са изпратени полицейски и медицински екипи, а пострадалият е транспортиран по спешност до лечебно заведение.

Разследват как се е стигнало до падането

Първоначалната информация насочва към движение със скорост, която не е била съобразена със състоянието и особеностите на пътя. Разследващите трябва да установят точната скорост, техническото състояние на тротинетката и дали други фактори са допринесли за тежкия инцидент.

От младежа е взета кръвна проба за химически анализ. Резултатите трябва да покажат дали преди произшествието е употребил алкохол или други забранени вещества.

По случая е образувано досъдебно производство. Причините и всички обстоятелства около падането продължават да се изясняват от служителите на ОДМВР - Пловдив.

Каската е задължителна за непълнолетните

От полицията не съобщават дали 17-годишният е управлявал тротинетката с предпазна каска. Българските правила задължават всички водачи на индивидуални електрически превозни средства на възраст до 18 години да използват каска.

Максимално разрешената скорост за електрическите тротинетки е 25 километра в час. Забранено е движението им по пътища и улици, на които ограничението за останалите превозни средства е над 50 километра в час, освен когато има изградена велосипедна инфраструктура.

Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ предупреждава, че електрическите тротинетки ускоряват бързо, но могат да станат трудни за балансиране при неравна настилка, висока скорост или внезапна маневра. От агенцията призовават водачите да държат кормилото с две ръце и да не надценяват възможностите си и тези на превозното средство.