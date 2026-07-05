Комбайн осакати работник при тежък трудов инцидент

Мъж на 36 години пострада тежко при трудова злополука в исперихското село Вазово. Работникът е приет в Многопрофилната болница за активно лечение в Разград с прерязана дясна ръка след инцидент със селскостопанска техника. Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 около 10:30 часа в петък, съобщават от Областната дирекция на МВР в Разград. Случаят вече се разследва, а Инспекцията по труда е уведомена.

Машината работела по време на ремонта

Инцидентът е станал в ожънат земеделски блок в землището на село Вазово. Пострадалият, който е от село Владимировци, извършвал ремонт на работещ зърнокомбайн. При работата той изгубил равновесие от височина около 2,4 метра.

След падането дясната му ръка попаднала между вариаторните шайби, задвижени от вършачния барабан на машината. Травмата е била тежка и мъжът е транспортиран по спешност в разградската болница.

Трудовите инциденти в земеделието често са особено опасни, защото се случват около тежки машини, движещи се механизми и работа под напрежение в активен сезон. В такива случаи всяко действие при включена техника увеличава риска от необратими последствия. Именно затова проверката трябва да установи не само непосредствената причина за падането, но и дали са били спазени правилата за безопасност при ремонт на машината.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследващите ще изясняват обстоятелствата около инцидента, включително защо ремонтът е извършван при работещ зърнокомбайн и какви мерки за безопасност са били приложени на място. Инспекцията по труда също ще провери условията, при които е станала злополуката.

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