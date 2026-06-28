Планината не прощава. Въздушна линейка летя до висок наш връх заради драма

14-годишно дете беше спасено с медицински хеликоптер, след като получи изтощение на връх Ботев в събота, съобщиха от Планинската спасителна служба. По първоначални данни причината за инцидента е вероятна хипогликемия или колапс. На детето е оказана спешна медицинска помощ на място. Следобед то е транспортирано с въздушната линейка от района на заслона на връх Ботев до лечебно заведение в София.

Кризата настъпила високо в планината

Инцидентът е станал в района на един от най-сериозните и натоварени планински маршрути у нас. Връх Ботев не прощава подценяване - височината, дългото ходене, умората, жегата или липсата на достатъчно храна и течности могат бързо да доведат до рязко влошаване на състоянието.

Според първоначалната информация детето е получило изтощение, като се допуска вероятна хипогликемия или колапс. Това означава, че състоянието е било достатъчно сериозно, за да се наложи незабавна намеса на спасители и медицински екип.

ПСС оказала помощ на място

Планинските спасители са реагирали на сигнала и са оказали спешна медицинска помощ на детето на място. При подобни случаи първите минути са ключови, защото състояние, което започва като отпадналост, може бързо да се задълбочи, особено високо в планината.

Решението за въздушна евакуация показва, че транспортирането по земя е било по-рисково или твърде бавно. В планински условия хеликоптерът често е разликата между дълго, тежко извеждане и бързо достигане до болница.

Хеликоптерът излетял към София

Следобед пострадалото дете е транспортирано с медицинския хеликоптер от района на заслона на връх Ботев до лечебно заведение в София. От Планинската спасителна служба уточняват, че към момента на транспортирането то е било в добро състояние.

Това е най-важната новина в случая - кризата е овладяна навреме, детето е стабилизирано и е предадено за болнична грижа. Без бързата реакция на спасителите и въздушната линейка ситуацията можеше да стане много по-тежка.

Планината иска подготовка, не самоувереност

Случаят е предупреждение за всички, които тръгват към високите части на Стара планина. Дори през лятото планината остава място, където умората, обезводняването, резките промени в състоянието и подценяването на маршрута могат да доведат до опасен инцидент.

Връх Ботев е символ, но не е лесна разходка. За деца и младежи натоварването трябва да се преценява особено внимателно, а вода, храна, подходящо темпо и наблюдение на състоянието не са подробности, а условия за безопасност.

Този път историята завърши с добра новина. Детето беше спасено, получи помощ и стигна до болница в добро състояние. Но сигналът остава ясен - в планината слабият момент може да дойде внезапно, а тогава всяка минута има значение.

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