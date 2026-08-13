Министър Ефремова с пророческо предупреждение. Светът се преобръща

Днешната младеж ще сменя много повече професии в сравнение с предходните поколения, тъй като ще се реализира на трудовия пазар в свят на непрекъснати и динамични трансформации. Това предупреди министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на младежкия форум „България обича младите“, организиран от Министерството на младежта и спорта в Созопол.

Личният пример на социалния министър

Социалният министър даде личен пример пред аудиторията, споделяйки, че самата тя е сменила 3-4 различни професии в досегашната си кариера. Ефремова обаче допълни, че на новото поколение ще се наложи да бъде много по-гъвкаво, тъй като ще трябва да практикува дейности, които днешната икономика дори още не познава.

Непредвидимото бъдеще на трудовия пазар

Министър Ефремова бе категорична, че в ерата на бързите технологични промени никой не е в състояние да прогнозира със стопроцентова сигурност какви ще бъдат професиите на бъдещето. Това изисква от младите хора да развиват способност за постоянна адаптация и учене през целия живот, за да останат конкурентоспособни.

