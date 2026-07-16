Защо СМГ отново е №1? Най-желаното училище разкри тайната на успеха

Софийската математическа гимназия (СМГ) отново оглави класацията за прием след 7. клас с най-висок минимален бал, а най-желаната специалност тази година се оказа "Електронна търговия, маркетинг и реклама" в Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ). Какво стои зад този успех и какви промени са нужни в системата на приема?

СМГ: Успехът не е случаен

Според заместник-директора на СМГ Албена Йочкова високите резултати са плод на последователна работа и утвърдени традиции.

„СМГ непрекъснато присъства в различни класации и е с най-високи резултати. Постигнати са много успехи в международни състезания. На математиката и българския език се отделя особено голямо внимание. След приема след 4. клас учениците имат по девет часа математика седмично. Името СМГ е емблема в средното образование и еталон за високи резултати. Именно това мотивира учениците да дават най-доброто от себе си“, заяви тя в предаването „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR.

Най-желаната специалност е в НТБГ

Директорът на Националната търговско-банкова гимназия Диана Стоянова посочи, че тази година най-силен интерес има към специалността „Електронна търговия, маркетинг и реклама“.

Сред предпочитаните от кандидат-гимназистите са още:

„Банково, застрахователно и осигурително дело“

„Икономическа информатика“

По думите ѝ една от основните причини за високия интерес е силната чуждоезикова подготовка, която училището предлага.

Стресът остава сериозен проблем

Албена Йочкова обърна внимание, че кандидатстването след 7. клас поставя децата под огромно напрежение.

„Кандидат-гимназистите са в стресова ситуация. Понякога това оказва решаващо влияние и дори много добрата подготовка не е достатъчна, защото напрежението пречи на представянето им“, коментира тя.

Според нея специализираните профилирани гимназии трябва да имат възможност сами да подбират учениците си чрез собствен изпит, съобразен със спецификата на обучението.

Нужни са промени в приема

Диана Стоянова също смята, че системата за прием след 7. клас трябва да бъде доразвита и усъвършенствана.

От своя страна Йочкова е категорична, че учениците трябва да бъдат по-малко натоварени, но без това да се отразява на тяхната конкурентоспособност и подготовка.

Нови предизвикателства

Освен приема, училищата вече се подготвят и за новата учебна година.

В СМГ основното предизвикателство е осигуряването на необходимите преподаватели и ресурси, така че обучението да запази високото си качество.

В НТБГ също са изправени пред кадрови предизвикателства след преминаването от интензивно към разширено обучение по чужди езици.

„Имаме нужда от нови преподаватели. Предстои сериозна организация, за да бъдем напълно готови за началото на учебната година“, посочи Стоянова.