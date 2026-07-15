Калин Стоянов: ДПС ще гласува против отпадането на автоматизма за възнагражденията на служителите в силовите структури

Движението за права и свободи категорично ще гласува против отпадането на автоматизма за възнагражденията на служителите в силовите структури. Това заяви Калин Стоянов от ДПС от парламентарната трибуна в Народното събрание (НС) по време на дебата за държавния бюджет.

"Аз искам да взема отношение по бюджета само и единствено във частта му за Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност.

Ние от парламентарната група на Движението за права и свободи категорично ще гласуваме против отпадането на автоматизма за възнагражденията на служителите в силовите структури.

Това е нещо, което беше постигнато след доста дълго чакане и опити през годините назад във времето, когато някой министър на вътрешните работи по един или друг начин успееше да издейства някакво увеличение за МВР и службите - било то два, три, пет процента. Тогава започваха едни страхотни коментари защо на МВР увеличавали заплатите и така нататък. Беше доста трудно и който го постигнеше като министър, все пак имаше успех.

В крайна сметка процесът по този автоматизъм стартира, когато аз бях министър на вътрешните работи през март месец 2024 година и завърши през 2025 година, когато почти всички парламентарно представени групи подкрепихме това нещо, което всъщност даде едно успокоение в системата, а именно служителите да получават достойно възнаграждение за своя труд.

Като имаше конкурси, при които например, пускайки сто места, сто бройки за конкурса, се явяваха осемдесет, максимум деветдесет човека.

Сега, в момента, миналата, тази година, доколкото знам, за едно място се явяват по седем, осем до десет човека.

Винаги трябва да сме на принципа, че за да получим качествен продукт, а именно служителите, реално трябва да дадем възможност служителите на министерството и на службите да бъдат финансово обезпечени, материално и технически също обезпечени.

Аз считам, че ако се отмени този механизъм, който дълго време през годините се опитваше да се приложи, това ще бъде много лош сигнал към всички служители - за Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и службите.

Считам, че не бива за пореден път да правим някакви експерименти с тези структури."

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