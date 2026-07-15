Атидже Вели за Бюджет 2026: Предложеният дефицит нарушава закона

Проектът за бюджет до края на годината влезе на първо четене в парламента. С критики срещу него се обявиха всички партии от опозицията. Основната причина е големият дефицит от 5,7 на сто.

Атидже Алиева-Вели от ДПС обърна внимание, че предложеният дефицит нарушава закона:

"И се залага шокова експлозия на нетните първични разходи. Вместо да реформира, държавата маскира дефицита чрез заемно финансиране. В тригодишната прогноза ясно се вижда дългов парадокс: докато дефицитът в проценти пада, номиналният държавен дълг достига до 50,5 милиарда евро през 2028 година, което е 35,2% от брутния вътрешен продукт."

Милен Трифонов (ПБ) обясни, че бюджетният дефицит над 3% не нарушава закона за публичните финанси. И допълни, че текстът, който регламентира този дефицит, се позовава на европейски регламент, който вече не съществува.

Слави Василев (ПБ) заяви, че дефицитът от 5,7% е отговорност на предишни правителства, която настоящата власт трябва да поеме.

"Отговорността от ПБ е да изнесем критиките на опозицията. Наследените разходи възлизат на над 3,2 млрд. евро. Дефицитът щеше да е 2,3% ако не беше наследството", каза още Василев.

"С този бюджет българският народ трябва да изпие горчивата чаша до дъно", заяви депутатът от ПБ Тодор Джиков по време на дебатите. Той допълни, че този бюджет е закономерен финал на години наред "неразумни харчове".

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