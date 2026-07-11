Нещо страшно става с договорите за работа. Финансовото министерство бие аларма

Шокиращи данни за нивото на недекларираната заетост у нас изнесе в социалната комисия на парламента при първото четене на проекта на бюджет 2026 зам.-финансовият министър Людмила Петкова. Фактите са в подкрепа на аргументите за увеличаване на минималните осигурителни прагове, които от 1 август се повишават за някои позиции с до 70%.

"По различни оценки недекларираната заетост е между 25 и 33-34%. В някои сектори като туризма сивата икономика е над 70%", каза Петкова. Тя цитира данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, според които близо 50% от работещите у нас официално работят за минимална заплата. По данни на НАП някъде около 30-40% от договорите са на по-малко от 8 часа – на 3-4, на 1 час.

"Всички тези хора се осигуряват на доход за 2 часа или за 4 часа", коментира още Петкова. Това означава, че всички те губят социални права от тези измами. Данни от регистъра на заетостта, изнесени пред депутатите, сочат, че 280 000 работници и служители имат договори на непълно работно време.

С вдигането на минималните осигурителни прагове и с готвените промени в Кодекса на труда ще се промени правилото половин отработен ден да се зачита за цял. Занапред се въвежда почасово отчитане на трудовия стаж, което значително ще промени добавките за клас и др.

Оказа се, че най-бедният регион - Северозападът, всъщност не е с най-ниският осигурителен доход, и там той е по-близко до средния, докато забележително нисък е в Бургас, Варна, Благоевград.

"Загубите от недекларираната заетост за бюджета са 1,5 млрд. евро. Знаете ли колко млади хора ги водят на договор на изпитателен срок един месец, след това не им заплащат, или ги водят на два часа, на три часа, как да стоят в България", продължи с разкритията зам.министърът на финансите.

В друга част от дискусията започна да придобива очертания и лавината с ТЕЛК и личните асистенти. Личните асистенти се увеличават с по 1000 месечно или с 12 000 на година, стана ясно от думите на социалния министър Наталия Ефремова. За съжаление, непрекъснато се увеличават и децата с трайни увреждания – тази година например се очаква да са с 3000 повече спрямо 2025 г. Разходите, които са обвързани с ТЕЛК, вече са един от най-сериозните проблеми за бюджета, а личните асистенти вече се определят като най-голямата социална група у нас. Социалният министър дава известни насоки накъде ще се работи тук – към това ТЕЛК да престане да бъде единственият ключ към помощите, а да се прецизира индивидуалната оценка на потребностите.

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