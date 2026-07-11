Всички българи в Порто Елеа плачат за сина на Весела Лечева ОБНОВЕНА

Пред очите на своята съпруга Ана-Мария, която е бременна в 8-ия месец, е починал Мартин Велев, научи Lupa.bg.

Мартин се е обърнал с джета в морето, докато съпругата му е била на плажната ивица и е станала свидетел на инцидента, както и на последвалата мигновено операция по спасяването му от негови приятели и от водолази, оказала се неупешна за съжаление.

„Всички са в шок! Неописуема трагедия – на Порто Елеа всички сме една общност, нямаше човек, който да не познава Мартин...Чакаше бебе всеки момент, заради предстоящото раждане с жена му планираха да се прибират в София в неделя. Не мога да повярвам какво нещастие връхлетя семейството му, дано бъдат силни да го понесат...“, плаче българка с вила на къмпинга Порто Елеа.

Нелепо починалият само на 36-годишна възраст Мартин Велев е единственият син на легендарната българска спортистка и настояща шефка на Олимпийския комитет Весела Лечева. Баща му Манол Велев беше прострелян точно преди 19 години - на 11 юли 2007 г., от наемен убиец в главата в центъра на София. Манол Велев изпадна в кома и не се събуди никога повече. Той почина на 27 март 2022 г. в съня си.

Синът на Весела Лечева – Мартин Велев, който загина при падане от джет край гръцкия полуостров Халкидики, е бил силно обвързан със спорта не само чрез своите родители, но и лично.

Както е известно, настоящият председател на БОК е легенда в спортната стрелба и носителка на множество медали от световни първенства и олимпийски игри. Покойният ѝ съпруг Манол Велев (починал през 2022 г.) е бивш президент на футболния Академик (София).

Самият Мартин Велев също е тясно обвързан със спорта. Това стана ясно от съобщението за смъртта му, публикувано на сайта на Българската федерация по тенис. Българският футболен съюз излезе със съобщение, с което изказва съболезнованията си към семейството на Весела Лечева.

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