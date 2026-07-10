Прието е! Брюксел даде срок на България да намали дефицита

Съветът на ЕС съобщи, че е приел днес решение за откриване на процедура по прекомерен дефицит за България. Съветът е приел и препоръка към нашата страна, в която се очертават посоката на разходите и графикът, които да доведат до изпълнение на условията за прекратяване на процедурата до 2029 година.

В съобщението се уточнява, че процедурата се предприема, когато страна от ЕС има държавен дефицит над 3 на сто от БВП. Отбелязва се, че прогнозираният държавен дефицит на България за 2026 г. е 4,1% от БВП и се очаква да продължи да остане над 3 на сто от БВП догодина. Използването от България на изключение за разходите за отбрана не обяснява напълно превишението над определения праг, се допълва в съобщението.

В препоръката си Съветът на ЕС посочва, че нашата страна следва да предприеме ефективни действия и да представи до 15 октомври необходимите мерки за намаляване на дефицита. България следва да направи така, че номиналният кумулативен темп на растеж на нетните разходи не надвишава 4,2 на сто през 2026 г., 7,7 на сто през 2027 г., 11,4 на сто през 2028 г. и 15 на сто през 2029 г., се пояснява в съобщението.

Държавите в ЕС трябва да спазват бюджетната дисциплина, като дефицитът им не трябва да надвишава 3 на сто от БВП, а дългът им не трябва да бъде над 60 на сто от БВП. Всички държави от ЕС трябва да спазват тези стойности. Ако в някоя държава възникне прекомерен д

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