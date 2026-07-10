Започва националното военноморско учение с международно участие "Бриз 2026"

Националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026” започва днес. То се провежда от Военноморските сили в западната част на Черно море, в морските пространства на Република България, и ще продължи до 19 юли.

Основната цел на учението е да се повишат оперативната съвместимост и взаимодействието между участниците, чрез отработване на съвместни задачи и водене на широк спектър от действия на море в операция в отговор на криза и ликвидиране на последствията от крупни аварии и инциденти.

В „Бриз 2026” ще участват военни кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и щабни офицери от военноморските сили на България, Албания, Грузия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Франция, от Съвместното командване на силите (СКС), Съвместното командване за специални операции (СКСО), Сухопътни войски (СВ), Военновъздушните сили (ВВС), ВА ,,Г.С. Раковски“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. В учението участват и корабите от Противоминната група в Черно море.

През 2026 г. „Бриз“ се провежда за тридесети път и продължава традицията на междуведомствено сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации и частни компании в многонационална среда. В учението ще участват структури от 5 министерства, 26 държавни организации, правителствени и неправителствени организации, доброволчески сдружения и частни компании.

В „Бриз 2026“ ще се включи и Европейската агенция за морска безопасност (EMSA), която следи за прилагане на законодателството, свързано с намаляването на риска от морски произшествия, замърсяването на морето от кораби и загубата на човешки живот в морето.

Планирането на учението се извърши под ръководството на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, който е и общ ръководител на „Бриз 2026”. Офицер, провеждащ учението и директор на учението е флотилен адмирал Ваньо Мусински – заместник-командир на ВМС. Командир на многонационалното корабно оперативно съединение е флотилен адмирал Радко Пенев – командир на Флотилия бойни и спомагателни кораби.

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