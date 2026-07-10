Трагедия в Бургас: Млада жена се удави, разследват случая

40-годишна жена от Бургас е загинала, след като се е удавила в морето край Централния плаж в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден на 9 юли, след като във водата, в района на спасителен пост №2, е забелязана жена в безжизнено състояние.

След извършената проверка е установено, че загиналата е 40-годишна жителка на Бургас.

Тялото е транспортирано в отделението по Съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас, където ще бъде извършена аутопсия, която да установи точната причина за смъртта.

По случая е образувана проверка.

Инцидентът идва само дни след друг трагичен случай по Южното Черноморие, при който 62-годишен мъж от София се удави край Ахтопол, след като по първоначални данни е влязъл във водата в неохраняема зона.

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